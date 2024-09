Kater Eddie sorgt für Aufregung bei der Wiener Wasserpolizei

Ein kleiner Wirbelwind namens "Eddie" brachte Anfang der Woche frischen Wind in die Dienststelle der Wasserpolizei am Handelskai.

„Dieses kleine Kerlchen wurde Anfang der Woche in der Dienststelle der Wasserpolizei am Handelskai abgegeben“, teilt die Polizei Wien in einem Facebook-Posting mit. „Eddie“ streunte in der Nähe umher, als er von einem aufmerksamen Passanten entdeckt und in Sicherheit gebracht wurde. Dieser übergab den Kater an die Wiener Polizistin Sabrina, die ihn bis zum Eintreffen der Tierrettung liebevoll bespaßte, streichelte und sogar die Gelegenheit gab, ein paar „Mäuse“ zu fangen.