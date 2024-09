TragÃ¶die am SÃ¼dring: Familien fordern Gerechtigkeit fÃ¼r verstorbene SÃ¶hne

Die Unfallstelle am Südring in Klagenfurt, an der zwei junge Männer bei einem schweren Autounfall ihr Leben verloren.

Am 6. März 2021 ereignete sich am Südring in Klagenfurt, Kärnten, eine schreckliche Tragödie, bei der zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren ihr Leben verloren. Die beiden waren Passagiere in einem Fahrzeug, das von einem 19-jährigen Fahrer gelenkt wurde. Der Fahrer verlor die Kontrolle über den Wagen, der mit über 100 km/h durch die Stadt raste. Einer der Insassen, es handelt sich um einen 19-jährigen Klagenfurter, überlebte das Unglück. Ein Gutachten klärte, dass es sich bei dem Überlebenden auch um den Lenker gehandelt hatte. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit (laut Strafantrag mit rund 148 km/h im Ortsgebiet) und in alkoholisiertem Zustand (0,3 Promille) soll er damals von der Straße abgekommen und mit dem Auto gegen eine Hausmauer geprallt sein.

Urteil: 15 Monate Haft

Am Dienstag, dem 24. August 2021, musste sich der 19-Jährige wegen grob fahrlässiger Tötung vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Am Nachmittag wurde das Urteil verkündigt. Laut Medienberichten wurde der 19-Jährige zu insgesamt 15 Monaten Haft verurteilt, davon fünf Monate unbedingt. Außerdem muss der Unfall-Lenker Trauerschmerzensgeld in Höhe von 4.000 Euro an die Hinterbliebenen bezahlen.

Familien fordern 144.000 Euro Schmerzensgeld

Die Familien der Verstorbenen leiden bis heute unter dem Verlust ihrer geliebten Söhne. Um Gerechtigkeit zu erlangen, haben die Angehörigen nun zivilrechtliche Klagen gegen den Unfallfahrer eingereicht. Insgesamt fordern sie mehr als 144.000 Euro Schmerzensgeld. Eine Familie hat 67.060 Euro und die andere 77.590 Euro eingeklagt, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.