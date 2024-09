Kärnten: So hat unser Bundesland bei der Nationalratswahl 2024 gewählt

Am heutigen 29. September 2024 bestimmt Österreich einen neuen Nationalrat. Am Wahlzettel stehen heuer neben der Volkspartei (ÖVP), der Sozialdemokratischen Partei (SPÖ) der Freiheitliche Partei (FPÖ) und der GRÜNEN auch das Neue Österreich und Liberale Forum (NEOS), die Bierpartei (BIER), Keine von denen (KEINE), die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) sowie die Liste Madeleine Petrovic (LMP). Gegen 17 Uhr wurde die erste Hochrechnung veröffentlicht. Die ersten Kärntner Bezirke stehen mit Stand 18.20 Uhr bereits fest. Quelle: APA/ ORF/ Foresight – Schwankungsbreite +/- 3,3 %.

So hat Kärnten gewählt

Klagenfurt – Ergebnis noch nicht verfügbar Ergebnis noch nicht verfügbar FPÖ – % ÖVP – % SPÖ – % Grüne – % NEOS – % Bier – % KEINE – % KPÖ – % LMP – % Klagenfurt-Land – Ergebnis noch nicht verfügbar Ergebnis noch nicht verfügbar FPÖ – % ÖVP – % SPÖ – % Grüne – % NEOS – % Bier – % KEINE – % KPÖ – % LMP – % Villach – Ergebnis noch nicht verfügbar Ergebnis noch nicht verfügbar FPÖ – % ÖVP – % SPÖ – % Grüne – % NEOS – % Bier – % KEINE – % KPÖ – % LMP – % Villach-Land – Ergebnis noch nicht verfügbar Ergebnis noch nicht verfügbar FPÖ – % ÖVP – % SPÖ – % Grüne – % NEOS – % Bier – % KEINE – % KPÖ – % LMP – % Hermagor FPÖ – 32,95 % ÖVP – 30,35 % SPÖ – 21,89 % Grüne – 3,46 % NEOS – 7,42 % Bier – 2,02 % KEINE – 0,72 % KPÖ – 0,87 % LMP – 0,30 % Spittal an der Drau – Ergebnis noch nicht verfügbar Ergebnis noch nicht verfügbar FPÖ – % ÖVP – % SPÖ – % Grüne – % NEOS – % Bier – % KEINE – % KPÖ – % LMP – % Feldkirchen FPÖ – 45,00 % ÖVP – 19,76 % SPÖ – 19,83 % Grüne – 3,40 % NEOS – 6,59 % Bier – 2,49 % KEINE – 0,81 % KPÖ – 1,56 % LMP – 0,56 % St. Veit an der Glan ÖVP – 21,60 % FPÖ – 41,32 % SPÖ – 23,07 % Grüne – 3,19 % NEOS – 6,20 % Bier – 2,14 % KEINE – 0,7 % KPÖ – 1,39 % LMP – 0,40 % Völkermarkt – Ergebnis noch nicht verfügbar Ergebnis noch nicht verfügbar SPÖ – % Grüne – % NEOS – % Bier – % KEINE – % KPÖ – % LMP – % Wolfsberg – Ergebnis noch nicht verfügbar Ergebnis noch nicht verfügbar SPÖ – % Grüne – % NEOS – % Bier – % KEINE – % KPÖ – % LMP – %

Wie zufrieden bist du mit der Hochrechnung/ dem Wahlergebnis der Nationalratswahl 2024? Sehr. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ich bin komplett unzufrieden mit diesem Ergebnis. Ich war nicht wählen. Gleichgültig. Bin weder zufrieden, noch unzufrieden. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Was geschieht nach der Wahl

Nach der Nationalratswahl betraut der Bundespräsident Van der Bellen üblicherweise den Spitzenkandidaten der mandatsstärksten Partei mit der Regierungsbildung. Dieser tritt, sofern seine Partei über keine absolute Mehrheit verfügt, mit anderen Parteien in Koali­tions­ver­handlungen. Nach den Verhandlungen schlägt der neue Bundeskanzler dem Bundespräsidenten die einzelnen Regierungsmitglieder vor. Akzeptiert dieser den Vorschlag, wird die neue Bundesregierung von ihm ernannt und angelobt. Die konstituierende Sitzung des neu gewählten Nationalrats findet voraussichtlich am 24. Oktober 2024 statt. Die ersten Ergebnisse der Hochrechnungen liegen vor. Aber was kommt nun? Eine erste Vorschau zu: Was kommt nach der Nationalratswahl, lest ihr hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2024 um 18:39 Uhr aktualisiert