Die Kärntner SPÖ hat Handlungsbedarf: Neue Gesichter braucht das Land

Minus 9 Prozent bei der Landtagswahl 2023. Minus 2,8 Prozent bei der EU-Wahl 2024. Minus 3,2 Prozent bei der Nationalratswahl 2019 und zuvor minus 3 Prozent bei der Nationalratswahl 2017. Und jetzt das: Rund drei Prozent weniger in Kärnten bei der aktuellen Parlamentswahl. Das sind die Ergebnisse der Kärntner SPÖ bei den vergangenen Urnengängen. Auch, wenn jeweils unterschiedliche Ursachen ins Treffen geführt werden können: Die roten Alarmglocken müssen so laut läuten wie die Pummerin zu Silvester.

Kärntner Sozialdemokratie hat ein veritables Problem

Die Kärntner Sozialdemokratie hat ein veritables Problem und das heißt: Neue Gesichter braucht das Land. Der sicherlich verdienstvolle Peter Kaiser wirkt nicht mehr übermotiviert. Gesundheitslandesrätin Beate Prettner wirkt ihrerseits überfordert und Finanzreferentin Gaby Schaunig ist sowieso ihre eigene Partei. Landesrätin Sara Schaar komplettiert die Landesregierung ohnehin nur, damit diese komplett ist. Die Kärntner SPÖ braucht neue Gesichter und das vermutlich eher früher als später. Doch wer könnte auf Kaiser folgen? Favorit ist Landesrat Daniel Fellner, klug und vernünftig agierender Gemeindereferent, der auch mit Blau gut kann. Was in Kärnten sicher kein Nachteil ist. Aber auch dem Villacher Bürgermeister Günter Albel werden Avancen nachgesagt, die er immer dementiert. Aber die Halbwertszeit von Dementis ist in der Politik kurz. Und da wäre noch Philip Kucher, dem es aber in Wien durchaus zu gefallen scheint.

Kärntner Freiheitlichen sollten sich nicht auf einen mühelosen Sieg verlassen

Die Kärntner Freiheitlichen brauchen aber ihrerseits nicht glauben, dass ihnen der Sieg bei der nächsten Landtagswahl so einfach in den Schoß fallen wird. Denn da gibt es noch den stets unterschätzten VP-Chef Martin Gruber, dessen ÖVP sich derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Genossen liefert und mit Gerhard Köfer den Obmann des Team Kärnten als erfolgreichen Hecht im Wählerteich. Akuten Handlungsbedarf hat aber nur eine Partei und die ist rot. So rot wie die Ergebniszahlen, die die Kärntner Genossen in Serie schreiben.

Ein Kommentar von Politkjournalist Fritz Kimeswenger.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2024 um 19:05 Uhr aktualisiert