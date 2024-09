Bergtour endet im Spital: 25-Jähriger stürzt auf dem Alpen-Adria-Trail

Ein 25-jähriger Amerikaner stürzte während seiner Bergtour am Alpen-Adria Trail in Kärnten und musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Heute ereignete sich ein Unfall am Alpen-Adria Trail in Spittal an der Drau, Kärnten. Ein 25-jähriger Amerikaner war alleine unterwegs, als er gegen 14.30 Uhr auf der „Haselwand-Thaleralm“ in Rangersdorf, Bezirk Spittal an der Drau, stolperte und zu Sturz kam. Der Wanderer befand sich in unwegsamem Gelände, als das Unglück passierte.

Per Heli ins BKH Lienz geflogen

Er zog sich bei dem Sturz Verletzungen unbestimmten Grades zu. „Er wurde vom Rettungshubschrauber ‚Christophorus 7‘ und der Bergrettung Winklern geborgen und in weiterer Folge in das BKH Lienz geflogen“, heißt es seitens der Polizei. Unterstützt wurde die Rettungsaktion von der Bergrettung Winklern, die mit sechs Einsatzkräften vor Ort war. Auch zwei Beamte der Polizei Winklern waren in den Einsatz involviert.