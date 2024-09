19-Jähriger ohne Schein brettert mit 182 km/h durch Klagenfurt

Ein 19-jähriger Syrer rast in Klagenfurt mit 182 km/h durch eine 80-km/h-Zone und ignoriert das Anhaltezeichen der Polizei.

In 80er Zone

Ein 19-jähriger Syrer rast in Klagenfurt mit 182 km/h durch eine 80-km/h-Zone und ignoriert das Anhaltezeichen der Polizei.

Veröffentlicht am 29. September 2024, 19:34 / ©Montage: AdobeStock/ Ewald Fröch & Canva

Am heutigen Sonntag, dem 29. September 2024, um 15.41 Uhr geriet ein 19-jähriger syrischer Asylberechtigter in Klagenfurt, Kärnten, ins Visier der Autobahnpolizei. Bei Radarkontrollen am Knoten Klagenfurt-West, Höhe Minimundus, bemerkten die Beamten, wie der junge Mann mit seinem Wagen mehrere Fahrzeuge riskant überholte. „In der 80 km/h-Beschränkung konnte er schließlich mit einer Geschwindigkeit von 182 km/h (Messtoleranz bereits abgezogen) gemessen werden“, heißt es seitens der Polizei.

Verfolgungsjagd in Klagenfurt

Als die Polizisten ihn mit einem Anhaltestab zum Stoppen aufforderten, ignorierte der Fahrer das Signal und setzte seine Fahrt ungebremst stadteinwärts fort. Sofort nahmen die Beamten die Verfolgung auf und leiteten eine Funkfahndung ein. Kurze Zeit später wurde das Fahrzeug auf der B70c verlassen aufgefunden, mit laufendem Motor und offener Tür.

Polizeistreife griff 19-Jährigen auf

Dank der Funkfahndung konnte eine nahegelegene Polizeistreife den Flüchtenden anhalten. Der 19-Jährige, der ohne Führerschein unterwegs war, gab zunächst an, nicht selbst gefahren zu sein, sondern ein Freund. Doch während der weiteren Befragung verwickelte er sich in Widersprüche und wurde schließlich als der tatsächliche Fahrer identifiziert.

Führerschein hätte am 2. Oktober 2024 ausgestellt werden sollen

Besonders pikant: Sein Führerschein hätte ihm erst am 2. Oktober 2024 ausgestellt werden sollen. Auf die Frage, ob er nun seinen Führerschein trotzdem machen könne, erhielt er von den Beamten keine positive Antwort. Nach Rücksprache mit dem LPD-Journaldienst wurde das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt, und der junge Mann sieht sich nun mehreren Anzeigen gegenüber.