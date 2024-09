Action pur! Rotjacken holen sich ersten Sieg im Kärnten-Derby

Die "Rotjacken" gewinnen das erste Kärntner Derby der Saison in der Heidi-Horten-Arena in Klagenfurt.

Gestartet hat das Match besonders gut für die Villacher „Adler“. Bereits 79 Sekunden nach Anpfiff fiel der erste Puck ins Tor der Klagenfurter. Es stand somit 0 : 1 für den EC VSV. Wenige Minuten später baute Maximilian Rebernig die Führung auf das 0 : 2 weiter aus. Der VSV kam im ersten Drittel deutlich besser in die Partie, machte ordentlich Druck und erarbeitete sich gute Chancen. Nach rund fünf Minuten Spielzeit humpelte KAC-Crack Raphael Herburger vom Feld in die Kabine, er hat sich beim Fuß verletzt. Das erste Powerplay überstanden die Rotjacken allerdings unbeschadet.

„Hart aber fair“

Ganz ohne Strafen ging das erste Drittel allerdings nicht über den Tisch. Pearson kassierte die erste Strafe für die Villacher „Adler“ – zwei Strafminuten wegen Stockschlags. Nach einigen Minuten kam auch der KAC in der Partie an und fand Chancen zum Abschuss. Knapp zur Drittelhälfte gab es eine weitere Strafe für den VSV: MacPherson musste für zwei Minuten in die Box. Das Spiel wurde wenig später ausgeglichener, beide Teams kamen zu Chancen. „Es ist ein hartes, aber großteils faires Eishockey“, berichteten Leser live aus der Heidi-Horten-Arena in Klagenfurt. Im zweiten Drittel gab es nun auch endlich Grund zum Jubeln für alle KAC-Fans – doch davor gab es ein kurzes Bangen um den Punkt. Das Tor wurde von Schiedsrichtern per Video kontrolliert, da Goalie JP Lamoureux behindert wurde. Wenig später die Erleichterung: Das Tor zählt! Jan Mursak durfte über seinen Treffer jubeln.

Ausgleich im zweiten Drittel

Der langersehnte Ausgleich zum 2 : 2 folgte nach 12 Minuten im zweiten Drittel. Ein schön platzierter Schlagschuss von Jesper Jensen Aabo fand den Weg ins Tor. Rund zehn Minuten später gab es eine Strafe für Thomas Hundertpfund – zwei Minuten für einen Haken musste der Klagenfurter einstecken. Gegen Ende des zweiten Drittels zeigten sich die „Rotjacken“ mit den besseren Chancen, doch der VSV hielt stark dagegen. Mit dem 2 : 2 unentschieden ging es ins letzte Drittel.

Spannend bis zum Schluss

35 Sekunden nach Anpfiff des letzten Drittels bebten die Tribünen. Der KAC ging erstmals in Führung! Matt Fraser erzielte den Treffer. Kurz darauf folgte ein Powerplay für den KAC: Villachs Kapitän Rauchenwald bekam zwei Strafminuten. Kurz vor Ende bauten die Rotjacken ihre Führung aus. Neuzugang Matthias From fuhr mit dem Puck um das Tor und überwand JP Lamoureux. Es stand 4 : 2 für die Klagenfurter. Doch in den letzten drei Minuten wurde es nochmal ernst: In der Überzahl traf Pearson und sorgte für einen weiteren Treffer der Villacher. Mit einem „Empty Net Treffer“ für den KAC lies Matt Fraser den Villachern keine Chance und schoss ins leere Tor. Das 5 : 3 besiegelte schlussendlich den Sieg im ersten Kärnten Derby der Saison für den EC KAC.

