Cannabis-Cupcakes im Kühlschrank: 20-Jähriger landet im Spital

Ein ganz normaler Kirchenausflug nach Amsterdam verwandelte sich für ein pensioniertes Ehepaar aus Villach-Land in ein unvergessliches Abenteuer.

Veröffentlicht am 29. September 2024, 19:49 / ©Montage: Jason Goh/Pixabay/ Terrance Barksdale/Pexels

Eine 66-jährige Pensionistin aus dem Bezirk Villach-Land hat sich am vergangenen Wochenende beim Kirchenausflug nach Amsterdam eine unangenehme Überraschung eingehandelt. Dort kaufte sie eine Packung mit drei Haschisch-Cupcakes, die sie unwissentlich während der Busrückreise nach Österreich mit nach Hause nahm.

70-Jähriger greift unwissentlich zu Cannabis-Cupcakes

Die „Kuchenstücke“, die mit Cannabis versetzt waren, bewahr sie im Kühlschrank in der Küche auf. Heute gegen 14.30 Uhr bediente sich ihr 70-jähriger Ehemann an den Cupcakes, ohne zu wissen, dass sich Cannabis in den Kuchenstücken befand.

Schluck- und Atembeschwerden nach Verzehr

Kurze Zeit später traten bei dem Pensionisten gesundheitliche Probleme auf. Er klagte über Schluck- und Atembeschwerden sowie Kreislaufprobleme und informierte sofort seine Frau über den Vorfall. Diese handelte schnell und verständigte den Rettungsdienst. Der Mann wurde daraufhin zur weiteren Versorgung ins LKH Villach gebracht. „Die Ehefrau wird zudem nach dem Suchtmittelgesetz zur Anzeige gebracht“, heißt es seitens der Polizei abschließend.