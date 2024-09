Kärnten: So hat unser Bundesland bei der Nationalratswahl 2024 gewählt

Am heutigen 29. September 2024 bestimmt Österreich einen neuen Nationalrat. Um 20 Uhr waren die Kärntner Gemeinden als erstes Bundesland in Österreich ausgezählt. Die gültigen Stimmen in Kärnten belaufen sich auf 321.016, das sind 98,9 Prozent. Ein Plus von 0,6% im Vergleich zu 2019.

Hochrechnung der Kärnten-Ergebnisse: Stand 19.45 Uhr

Kärnten Hochrechnung FPÖ – Freiheitliche Partei Österreichs 38,1 % ÖVP – Österreichische Volkspartei 20,9 % SPÖ – Sozialdemokratische Partei Österreichs 23,2 % NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum 7,9 % Die Grünen – Die grüne Alternative 4,8 % Bier – Die Bierpartei 2,2 % KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs 1,7 % Sonstige – Sonstige Parteien 1,2 %

Nationalratswahl: So hat Kärnten gewählt

Klagenfurt FPÖ – 31,19 %

ÖVP – 20,61 %

SPÖ – 24,19 %

Grüne – 7,04 %

NEOS – 10,72 %

Bier – 2,24 %

KEINE – 0,60 %

KPÖ – 2,61 %

LMP – 0,79 % Klagenfurt-Land FPÖ – 36,11 % ÖVP – 21,40 % SPÖ – 23,13 % Grüne – 5,37 % NEOS – 8,88 % Bier – 2,19 % KEINE – 0,66 % KPÖ – 1,61 % LMP – 0,65 % Villach FPÖ – 36,93 % ÖVP – 17,42 % SPÖ – 25,81 % Grüne – 5,77 % NEOS – 8,6% Bier – 2,2 % KEINE – 0,67 % KPÖ – 2 % LMP – 0,59 % Villach-Land FPÖ – 36,93 % ÖVP – 17,42 % SPÖ – 25,81 % Grüne – 5,77 % NEOS – 8,60 % Bier – 2,2 % KEINE – 0,67 % KPÖ – 2 % LMP – 0,59 % Hermagor FPÖ – 32,95 % ÖVP – 30,35 % SPÖ – 21,89 % Grüne – 3,46 % NEOS – 7,42 % Bier – 2,02 % KEINE – 0,72 % KPÖ – 0,87 % LMP – 0,30 % Spittal an der Drau FPÖ – 43,89 % ÖVP – 22,20 % SPÖ – 19,53 % Grüne – 3,52 % NEOS – 6,72 % Bier – 2 % KEINE – 0,64 % KPÖ – 1,05 % LMP – % Feldkirchen FPÖ – 45,00 % ÖVP – 19,76 % SPÖ – 19,83 % Grüne – 3,40 % NEOS – 6,59 % Bier – 2,49 % KEINE – 0,81 % KPÖ – 1,56 % LMP – 0,56 % St. Veit an der Glan ÖVP – 21,60 % FPÖ – 41,32 % SPÖ – 23,07 % Grüne – 3,19 % NEOS – 6,20 % Bier – 2,14 % KEINE – 0,7 % KPÖ – 1,39 % LMP – 0,40 % Völkermarkt ÖVP – 21,43 % FPÖ – 36,13 % SPÖ – 26,88 % Grüne – 4,52 % NEOS – 5,97 % Bier – 2,26 % KEINE – 0,73 % KPÖ – 1,63 % LMP – 0,45 % Wolfsberg FPÖ – 43,03 %

ÖVP – 20,81 %

SPÖ – 22,33 %

Grüne – 3,08 %

NEOS – 6,08 %

Bier – 2,15 %

KEINE – 0,78 %

KPÖ – 1,32 %

LMP – 0,41 %

Nationalratswahl 2024: Blick in die Kärntner Gemeinden

Wie haben die Spitzenkandidaten der Parteien dort abgeschnitten, wo man sie am besten kennt? Wo man an den Stammtischen sozusagen kompetent über sie spricht? 5 Minuten hat sich diese Ergebnisse angesehen, sie sind durchaus spannend aus aussagekräftig. In Klagenfurt-Stadt, dort wo Gernot Darmann (FPÖ), Philip Kucher (SPÖ) und Janos Juvan (Neos) daheim und/oder gut bekannt sind, gibt´s ein differenziertes Resultat. Die FPÖ (Darmann) konnte sich beinahe verdoppeln auf 31,2 Prozent, die SPÖ stagnierte mit 24,2 Prozent gegenüber 24,8 bei der Wahl 2019. Das ist für Kucher, immerhin Klubobmann im Parlament, zumindest keine schallende Ohrfeige. Und die Neos (Juvan) sind mit 10,7 Prozent in der Landeshauptstadt sogar zweistellig. Die politische Karriere von Olga Voglauer (Grüne) dürfte hingegen einen schweren Knick erleiden. 6,8 Prozent in ihrer Heimat Ludmannsdorf sind kein Ruhmesblatt, noch dazu für eine Bundesgeschäftsführerin der Ökos. Aber Voglauer hat ja schon die Niederlage bei der Landtagswahl politisch überlebt. Im erzschwarzen Lesachtal wählte jeder zweite Gabriel Obernosterer von der ÖVP. Ein durchaus stolzes Resultat, wenn auch weit weg vom 2019er-Ergebnis aus Kurz-Zeiten. damals waren es 65,6 Prozent.

©5 Minuten Bei der Kärntner FPÖ herrscht Freude.

©5 Minuten Die ÖVP Klagenfurt zeigt sich resigniert über das Ergebnis.

©5 Minuten Die Kärntner SPÖ zeigt sich „geschockt“.

Österreichweit: Hochrechnung der Nationalratswahl 2024 / 17.30 Uhr

Die FPÖ hat bei der Nationalratswahl am Sonntag laut der ersten Hochrechnung mit 29,1 Prozent klar Platz eins erreicht. Rang zwei geht laut ORF/APA/FORESIGHT-Hochrechnung an die ÖVP mit 26,2 Prozent. Abgeschlagen auf Platz drei liegt die SPÖ mit 20,4 Prozent. Knapp ist das Rennen zwischen NEOS und Grünen mit Werten von 8,8 bzw. 8,6 Prozent. Gescheitert am Einzug sind die übrigen Listen. Gegen 17 Uhr wurde die erste Hochrechnung veröffentlicht.

Was geschieht nach der Wahl

Nach der Nationalratswahl betraut der Bundespräsident Van der Bellen üblicherweise den Spitzenkandidaten der mandatsstärksten Partei mit der Regierungsbildung. Dieser tritt, sofern seine Partei über keine absolute Mehrheit verfügt, mit anderen Parteien in Koali­tions­ver­handlungen. Nach den Verhandlungen schlägt der neue Bundeskanzler dem Bundespräsidenten die einzelnen Regierungsmitglieder vor. Akzeptiert dieser den Vorschlag, wird die neue Bundesregierung von ihm ernannt und angelobt. Die konstituierende Sitzung des neu gewählten Nationalrats findet voraussichtlich am 24. Oktober 2024 statt. Die ersten Ergebnisse der Hochrechnungen liegen vor. Aber was kommt nun? Eine erste Vorschau zu: Was kommt nach der Nationalratswahl, lest ihr hier.

