Unfall beim Balkonbau: 17-Jähriger stürzt drei Meter in die Tiefe

Ein 17-Jähriger stürzte während der Montage eines Stahlträgers beim Balkonbau etwa drei Meter in die Tiefe und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Veröffentlicht am 29. September 2024, 20:00 / ©5 Minuten

Ein 17-Jähriger und sein 36-jähriger Vater waren heute gegen 17:30 Uhr in Griffen, Bezirk Völkermarkt, mit Balkonarbeiten beschäftigt. Sie wollten einen etwa 130 kg schweren Stahlträger (I-Träger) montieren. Dabei löste sich der Stahlträger, und der 17-Jährige stürzte durch die Wucht des Unfalls etwa drei Meter in die Tiefe. „Nach der Erstversorgung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades durch das Team des C11 in das UKH Klagenfurt verbracht“, heißt es seitens der Polizei.