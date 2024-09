Trinkwasser in Klagenfurt: Verunreinigungswerte sinken

Auch heute am Sonntag, 29. September 2024 tagte der Einsatzstab zur Wiederherstellung der Trinkwasserversorgung in Klagenfurt.

Die Wasserqualität in Klagenfurt zeigt positive Entwicklungen: Am heutigen Sonntag, dem 29. September 2024, hat der Einsatzstab zur Wiederherstellung der Trinkwasserversorgung getagt und erfreuliche Nachrichten verkündet. „Die heutigen Probenergebnisse bestätigen erneut die positive Trendentwicklung und zeigen eine weitere Verbesserung der Wasserqualität im Leitungssystemen. Die Verunreinigungswerte sind weiter rückläufig, jedoch lassen diese heute keine neuen Stadtteilfreigaben zu“, heißt es seitens der Stadt Klagenfurt.

Probenkapazität von 20 auf 40 Proben pro Tag verdoppelt

Um die Quelle der Verunreinigung zu identifizieren, wurden bereits zahlreiche Maßnahmen ergriffen. „Die Probenkapazität wurde von 20 auf 40 Proben pro Tag verdoppelt und soll in der kommenden Woche sogar verdreifacht werden. Am Wochenende haben Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren und der Berufsfeuerwehr alle 1.500 Hydranten im Stadtgebiet kontrolliert. Zudem werden private Brunnenanlagen überprüft, und die Stadtwerke kontrollieren alle Baustellen und Grabungsarbeiten in der Nähe von Wasserleitungen“, wird weiter ausgeführt.

„Nachfrage an den Wasserausgabestellen war am Wochenende erwartungsgemäß niedriger“

„Die Nachfrage an den Wasserausgabestellen war am Wochenende erwartungsgemäß niedriger. Allerdings wird der Wasserbedarf morgen wieder steigen, da Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen und Altenheime wieder versorgt werden“, so die Stadt Klagenfurt. Dank der Unterstützung des Österreichischen Bundesheeres ist die Wasserversorgung gewährleistet und jederzeit steht ausreichend Wasser für die Bevölkerung zur Abholung bereit, heißt es in einer Aussendung der Stadt Klagenfurt abschließend.