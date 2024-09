Apache 207 kommt nach Österreich: Große Tournee startet 2025

Veröffentlicht am 29. September 2024, 20:34 / ©APA/APA/dpa/Hannes P Albert

Der beliebte Rapper Apache 207, bekannt durch seinen Hit „Roller“, hat großartige Neuigkeiten für seine Fans in Österreich! Ab November 2025 geht der 26-Jährige auf seine bisher „umfangreichste und längste Tour“ durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Insgesamt 34 Konzerte sind bis Februar 2026 geplant, wobei Apache in 13 Städten auftreten wird. Seine Agentur hat bereits angekündigt, dass die Fans sich auf eine „komplett neue Show mit einigen Überraschungen“ freuen können. Der Vorverkauf für die Tickets startet am Sonntag, dem 6. Oktober 2024, um 16 Uhr.