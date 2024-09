Motorradfahrer prallt gegen Felsen: 60-Jähriger schwer verletzt

Veröffentlicht am 29. September 2024, 21:17 / ©Jakub Sisulak/Pexels

Eine Gruppe von fünf Motorradfahrern war auf der B115 von der Steiermark in Richtung Weyer , Oberösterreich, unterwegs, als es gegen 15.30 Uhr zu dem Unglück kam. Der 60-jährige Motorradfahrer aus dem Bezirk Eferding, der als Letzter der Gruppe fuhr, verlor nach einem Überholmanöver in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad. Er kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitschiene und schlitterte über die Straße, bevor er nach etwa 54 Metern gegen einen Felsen stieß. „Der schwer Verletzte wurde nach der notärztlichen Versorgung mit dem Notarzthubschrauber in das UKH Linz geflogen“, heißt es seitens der Polizei abschließend.