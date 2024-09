Sonniger Montag in der Steiermark: Nebel weicht für strahlenden Himmel

Strahlender Sonnenschein über der Steiermark am Montag.

Veröffentlicht am 29. September 2024, 21:39 / ©5 Minuten

„Am Montag wird es in der gesamten Steiermark sehr sonnig. Morgendliche lokale Nebelfelder lösen sich rasch auf“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Nordwesten der Steiermark ziehen zwar gelegentlich harmlose Wolken durch, diese trüben jedoch nicht das insgesamt freundliche Wetter. Die Temperaturen starten kühl mit 1 bis 5 Grad in der Früh, und in ungünstigen Lagen ist regional leichter Bodenfrost möglich. Doch keine Sorge: Bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf angenehme 12 bis 16 Grad.