Sonniger Montag mit Wolkenfeldern in Kärnten erwartet

Sonne und Wolken in Kärnten am Montag erwartet.

Veröffentlicht am 29. September 2024, 21:42 / ©5 Minuten

Diese Wolkenfelder lösen sich jedoch schnell auf und die Sonne scheint bald in Kärnten verbreitet. Nachmittags nimmt die Quellbewölkung vor allem in Oberkärnten zu, wobei Regenschauer die Ausnahme bleiben. Morgens ist es kühl, in ungünstigen Lagen kann leichter Bodenfrost auftreten. Bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf angenehme 13 bis 16 Grad.