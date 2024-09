1.500 Haushalte in Innsbruck ohne Strom

In Innsbruck, Tirol, haben aktuell 1.500 Haushalte keinen Strom.

In Innsbruck, Tirol, haben aktuell 1.500 Haushalte keinen Strom.

Veröffentlicht am 29. September 2024, 21:53 / ©Mediteraneo-stock.adobe.com

Laut Medienberichten waren im Innsbrucker Stadtteil Wilten rund 1.500 Haushalte betroffen. Die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) teilten mit, dass an der Behebung der Störung gearbeitet werde. Wie der ORF Tirol berichtete, soll ein technisches Gebrechen für den Stromausfall verantwortlich gewesen sein. In der Gemeinde Aldrans sei die Störung behoben, in Sistrans war sie dagegen noch aufrecht. (APA/red. 29.9.2024)