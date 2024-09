Nationalratswahl 2024: Vorläufiges Endergebnis – so habt ihr gewählt

Am heutigen Sonntag, den 29. September 2024, hat die Nationalratswahl in Österreich stattgefunden. Nachdem die letzten Wahllokale vor wenigen Minuten ihre Türen geschlossen haben, gibt es auch eine erste Hochrechnung. Was kommt nach der Nationalratswahl 2024? Die ersten Ergebnisse der Hochrechnungen liegen vor. Aber was kommt nun? Eine erste Vorschau zu: Was nach der Nationalratswahl kommt, lest ihr hier. Alle weiteren Updates zur Nationalratswahl 2024 findet ihr in unserem Wahl-Ticker. Wir tickern bis 23 Uhr.

Nationalratswahl 2024 in Österreich geschlagen – das ist die erste Hochrechnung

Wie viele von den rund 6,3 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme bei der Nationalratswahl heute dann tatsächlich in den österreichischen Wahllokalen oder per Briefwahl abgegeben haben, wird sich in den nächsten Stunden und Tagen zeigen, erste Ergebnisse gibt es aber bereits. Welche Partei vorne liegt, seht ihr im Diagramm. Die neuesten Informationen und Hochrechnungen zur Nationalratswahl 2024 in Österreich bekommt ihr auch live in unserem Wahl-Ticker hier. Quelle: ORF/ APA/ Foresight – max. Schwankungsbreite: 2,0%. Stand: 29. September 2024. 17:10 Uhr.

17.10 Uhr: Kein Kopf-an-Kopf-Rennen

Kein Kopf-an-Kopf-Rennen: Die FPÖ ist laut erster Hochrechnung klar auf Platz 1. Zum ersten Mal wird die FPÖ bei einer bundesweiten Wahl Erster. Die Bierpartei liegt laut der ersten Hochrechnung bei 2,1 Prozent und die KPÖ bei 2,9 Prozent. Beide würden somit die Vierprozenthürde nicht erreichen, die für den Einzug in den Nationalrat nötig ist. Aus jetziger Sicht sind die Liste Madeleine Petrovic mit 0,5 Prozent sowie die Liste „Keine von denen“ (KEINE) mit 0,6 Prozent ohne Chance.

17.20 Uhr: Mandat-Verteilung

Aus derzeitiger Sicht besetzt die FPÖ 57 Mandate, 26 mehr als davor. ÖVP verliert 20 Sitze im Nationalrat und dürfte voraussichtlich 51 Mandate belegen. SPÖ gewinnt mit 41, einen Sitz dazu. Die Grünen verlieren, mit 17 Mandaten, neun Sitze. Die NEOS hingegen erhalten zwei dazu und werden demnach 17 Mandate belegen. Die Wahlbeteiligung liegt bei 78,1 Prozent. Quelle: ORF/APA/FORESIGHT.

23.34 Uhr: Vorläufiges Endergebnis – Schwankungsbreite 0,4%

Nationalratswahl 2024 FPÖ – Freiheitliche Partei Österreichs 28,8 % ÖVP – Österreichische Volkspartei 26,3 % SPÖ – Sozialdemokratische Partei Österreichs 21,1 % NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum 9,2 % Die Grünen – Die grüne Alternative 8,3 % Bier – Die Bierpartei 2 % KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs 2,4 % KEINE – „Keine von denen“ 0,6 % LMP – Liste Madeleine Petrovic 0,6 % GAZA – Liste GAZA – Die Stimme gegen Völkermord 0,4 % MFG – MFG – Menschen Freiheit Grundrechte 0,4 %

Partei Mandate Differenz ÖVP 52 -19 SPÖ 41 +1 FPÖ 56 +25 GRÜNE 16 -10 NEOS 18 +3 Mandat-Verteilung Hochrechnung 23.34 Uhr

Was bedeutet das Ergebnis der Nationalratswahl 2024 in Österreich?

In diesem Fall handelt es sich um die erste Hochrechnung der Nationalratswahl 2024 in Österreich. Das heißt, dass sich einzelne Ergebnisse mit Fortschreiten der Auszählung noch ändern können. Jene Stimmen aus Wahllokalen, die erst vor wenigen Minuten ihre Pforten geschlossen haben, werden erst in den kommenden Minuten und Stunden ausgezählt, das Ergebnis kann sich also noch ändern, die maximale Schwankungsbreite liegt aktuell (Stand 17 Uhr) bei 2,0 Prozent.

©Parlamentsdirektion/Thomas Topf Bei der Nationalratswahl 2024 in Österreich ist es um den Einzug in den Nationalrat gegangen.

Welche Parteien sind bei der Nationalratswahl 2024 in Österreich angetreten?

Insgesamt haben sich zwölf Parteien der Nationalratswahl 2024 in Österreich gestellt, wobei drei von ihnen (MFG, Liste GAZA und Die Gelben) nicht in allen Bundesländern Österreichs am Wahlzettel gestanden sind. Neben den bereits etablierten Parteien – der FPÖ, der ÖVP, der SPÖ, den Grünen, den NEOS – standen auch die Bierpartei rund um Präsidentschaftskandidat Dominik Wlazny, die KPÖ, die Liste Madeleine Petrovic und die Partei KEINE zur Wahl. Folgend haben wir euch einen Überblick über die Parteien, die bei der Nationalratswahl 2024 in Österreich angetreten sind, zusammengestellt.

Diese Parteien sind bei der Nationalratswahl 2024 in Österreich angetreten: FPÖ

ÖVP

SPÖ

Grüne

NEOS

Bier

KEINE

KPÖ

LMP Nicht überall auf den Wahlzetteln zur Nationalratswahl 2024 in Österreich sind diese drei Parteien gestanden: MFG

Liste GAZA

Die Gelben

Welche Parteien kommen in den Nationalrat in Österreich?

Um nach der Nationalratswahl 2024 in den Nationalrat auch einziehen zu können, braucht es vier Prozent der in ganz Österreich abgegebenen Stimmen. Keine Überraschung ist, dass die etablierten Parteien rund um ÖVP, FPÖ, SPÖ, NEOS und Grüne den Einzug deutlich geschafft haben. Aktuell sehr knapp wird es für die Bier-Partei und die KPÖ, die beide rund um diese ominöse Vier-Prozent-Grenze liegen. Ob sie den Einzug in den Nationalrat schaffen werden, wird sich mit Sicherheit erst in den kommenden Stunden sagen lassen, wenn die Hochrechnungen der Nationalratswahl 2024 in Österreich genauer werden. Die übrigen Parteien, die am Wahlzettel für die Nationalratswahl gestanden sind, haben den Einzug in den österreichischen Nationalrat nicht geschafft.

Wie zufrieden bist du mit der Hochrechnung/ dem Wahlergebnis der Nationalratswahl 2024? Sehr. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ich bin komplett unzufrieden mit diesem Ergebnis. Ich war nicht wählen. Gleichgültig. Bin weder zufrieden, noch unzufrieden. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hacker-Angriffe beschäftigen Parteien vor der Nationalratswahl 2024 in Österreich

Schon vor der Nationalratswahl 2024 in Österreich waren einige Parteien von Hacker-Angriffen betroffen, die Webseiten teils stundenlang offline. Die Serie an so genannten „DDos-Cyberangriffen“ hat dabei bereits Mitte September gestartet, selbst am Tag der Nationalratswahl selbst haben solche Angriffe stattgefunden. Mehr dazu hier: Erneute Hackerangriffe am Wahltag: Diese Parteien sind betroffen.

Was sind „DDos-Cyberangriffe“? DDoS-Angriffe zielen darauf ab, eine Webseite lahm zu legen, indem in kurzer Zeit eine Überlastung durch viele künstlich durchgeführte Zugriffe herbeigeführt wird. Dadurch sollen Verzögerungen bis hin zu Ausfälle von Webseiten erreicht werden. DDoS steht dabei für „Distributed Denial of Service“ (übersetzt: verteilte Dienstverweigerung).

Welche Fehler durfte ich bei der Stimmabgabe zur Nationalratswahl 2024 nicht machen?

Die Stimmen für die Nationalratswahl 2024 in Österreich wurden zwar bereits allesamt abgegeben, dennoch lohnt es sich, noch einmal auf häufige Fehler zu blicken, werden doch alle Jahre wieder viele Stimmen aussortiert, weil „falsch“ gewählt wurde. Ungültig ist der Stimmzettel für die Nationalratswahl in Österreich nämlich dann, wenn man mehr als eine Partei mit Kreuz markiert oder gar alle Wahlvorschläge durchgestrichen hat. Was ebenfalls nicht geht, ist mit einem anderen als dem amtlichen Stimmzettel zu wählen. Ebenfalls ungültig ist der Stimmzettel für die Nationalratswahl in Österreich, wenn er derart beschädigt wurde, dass nicht mehr erkennbar ist, welche Partei gewählt wurde. Was noch so zu beachten war, könnt ihr übrigens auch hier nachlesen: Nationalratswahl 2024: Das müsst ihr beim Wählen beachten.

©5 Minuten Am amtlichen Stimmzettel zur Nationalratswahl 2024 in Österreich darf nicht mehr als eine Partei angekreuzt sein.