Wien: So hat die Bundeshauptstadt gewählt

Die Nationalratswahl 2024 ist geschlagen: Wie viele von den rund 6,3 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme bei der Nationalratswahl heute dann tatsächlich in den österreichischen Wahllokalen oder per Briefwahl abgegeben haben, wird sich in den nächsten Stunden und Tagen zeigen, erste Ergebnisse gibt es aber bereits. Wie in den Wiener Gemeindebezirken gewählt wurde, lest ihr hier. Die neuesten Informationen und Hochrechnungen zur Nationalratswahl 2024 in Österreich bekommt ihr auch live in unserem Wahl-Ticker hier.

©Parlamentsdirektion/Thomas Topf Bei der Nationalratswahl 2024 in Österreich ist es um den Einzug in den Nationalrat gegangen.

Welche Parteien sind bei der Nationalratswahl 2024 in Österreich angetreten?

Bundesweit traten heuer neben der FPÖ, der ÖVP, der SPÖ, den Grünen, den NEOS – auch die Bierpartei rund um Präsidentschaftskandidat Dominik Wlazny, die KPÖ, die Liste Madeleine Petrovic und die Partei KEINE zur Wahl an. In Wien reichten zusätzlich die MFG und die Liste GAZA einen Wahlvorschlag ein.

Nationalratswahl 2024 – Wien FPÖ – Freiheitliche Partei Österreichs 20,6 % ÖVP – Österreichische Volkspartei 17,5 % SPÖ – Sozialdemokratische Partei Österreichs 29,8 % NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum 11,4 % Die Grünen – Die grüne Alternative 12,4 % Bier – Die Bierpartei 2,1 % KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs 3,8 % KEINE – „Keine von denen“ 0,4 % LMP – Liste Madeleine Petrovic 0,6 % GAZA – Liste GAZA – Die Stimme gegen Völkermord 1,2 % MFG – MFG – Menschen Freiheit Grundrechte 0,2 %

*Stand 21.30 Uhr. Quelle: ORF/APA/Foresight – Schwankungsbreite 0,5 %

Stand 20 Uhr: Erste Hochrechnung für Wien

Während bei den bundesweiten Hochrechnungen der Nationalratswahl 2024 die FPÖ die Nase vorn hat, zeigt sich in Wien ein anderes Ergebnis. Laut Hochrechnung von ORF/APA/Foresight erreicht die SPÖ in der Bundeshauptstadt 29,8 Prozent, weit über dem Bundesschnitt mit 21 Prozent. Auf Platz 2 sind hier dann die Freiheitlichen mit 20,8 Prozent, gefolgt von ÖVP mit 17,4 Prozent. Die Grünen erreichen in Wien 12,3 Prozent und fallen nach ihrem Rekordergebnis 2019 in Wien mit über 20 Prozent weit zurück. Die NEOS mit 11,1 Prozent schneiden in Wien besser als im Bundesschnitt ab. Die Schwankungsbreite liegt bei der Hochrechnung von ORF/APA/Foresight bei 3,3 Prozent.

So wurde in den Wiener Bezirken gewählt