Bei Abbiegemanöver übersehen: Auto kollidierten trotz Notbremsung

Am vergangenen Sonntag, den 29. September, um 20.10 Uhr war eine 28-jährige Frau aus dem Bezirk Amstetten, in Oberösterreich, mit ihrem Auto auf der L571 von Enns kommend in Richtung Süden unterwegs. Bei der Autobahnauffahrt Enns Ost auf die A1 wollte eine 37-Jährige aus dem Bezirk Perg mit ihrem Auto nach links auf die A1 auffahren. Dabei übersah die Fahrzeuglenkerin die entgegenkommende 28-Jährige. Trotz Notbremsung kam es zur Kollision im Kreuzungsbereich, wodurch beide Lenkerinnen sowie der Beifahrer der 28-Jährigen, ein ebenfalls 28-Jähriger Amstettener, unbestimmten Grades verletzt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfalllenkerinnen wurden mit dem RK in das Klinikum Steyr und AKH Linz zur ärztlichen Behandlung verbracht. Der Alkotest ergab bei beiden Lenkerinnen 0,0 mg/l.