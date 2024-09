Glasaschenbecher soll zu Sofabrand in Klagenfurt geführt haben

Am 29. September ereignete sich gegen 22 Uhr in einer Klagenfurter Wohnung ein Sofa-Brand, welcher vom 23-jährigen Wohnungseigentümer selbst gelöscht wurde. Nach dessen Angaben sei ein Glasaschenbecher, welcher am Sofa stand, zersprungen, wodurch das Sofa zum Brennen angefangen haben soll. Die Wohnung wurde durch die Berufsfeuerwehr Klagenfurt durchlüftet und kann weiterhin bewohnt, lediglich das Wohnzimmer sollte nach Angaben der Florianis für eine Nacht vermieden werden. Die 22-jährige Freundin des Wohnungsbesitzers, welche sich ebenfalls in der Wohnung befand, beschwerte sich über Atemprobleme, weshalb von der Berufsfeuerwehr die Rettung verständigt wurde. Sie wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.