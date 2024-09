Laute Knallgeräusche kamen aus Wohnung: Mann warf Böller vom Balkon

Veröffentlicht am 30. September 2024, 06:48 / ©Montage: 5 Minuten & Canva

Um die Mittagszeit kam es am vergangenen Samstag, den 29. September, im Gemeindegebiet von Oberalm, in Salzburg, zu einem Polizeieinsatz von mehreren Polizeikräften, da laut einem Anrufer laute Knallgeräusche aus einer Wohnung in einem Wohngebäude zu hören waren.

Bei den Knallgeräuschen handelte es sich nach Feststellung durch die einschreitenden Polizisten um Böller, die ein 56-jähriger Einheimischer vom Balkon seiner Wohnung geworfen hat. Dieser wird angezeigt. Niemand wurde bei dem Vorfall verletzt.