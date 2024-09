Ergebnisse nach Parteien: Über 750.000 Wiener haben gewählt

Stadtrat Jürgen Czernohorszky, Leiter der Wiener Landeswahlbehörde, gibt das vorläufige Ergebnis der Nationalratswahl in Wien bekannt. Die Wahlbeteiligung in den Wiener Wahllokalen lag bei 67,4 Prozent bzw. 759.922 Stimmen. In diesem Ergebnis sind die bis zum Freitag, den 27. September, 17 Uhr eingelangten Briefwahlkarten bereits enthalten. Die bis zum Schließen des letzten Wahllokals am Wahltag in Wien eingetroffenen Briefwahlkarten werden am heutigen Montag, den 30. September, ausgezählt. Die Wahlkarten bzw. Briefwahlkarten, die in fremden Regionalwahlkreisen zur Stimmabgabe verwendet bzw. abgegeben wurden, gelangen am kommenden Donnerstag, den 3. Oktober, zur Auszählung.

Die vorläufigen Ergebnisse stehen fest Karl Nehammer – Die Volkspartei ( ÖVP ): 132.705 Stimmen (17,6 Prozent)

): 132.705 Stimmen (17,6 Prozent) Sozialdemokratische Partei Österreichs ( SPÖ ): 225.604 Stimmen (29,9 Prozent)

): 225.604 Stimmen (29,9 Prozent) Freiheitliche Partei Österreichs ( FPÖ ): 159.713 Stimmen (21,2 Prozent)

): 159.713 Stimmen (21,2 Prozent) Die Grünen – Die Grüne Alternative ( GRÜNE ): 90.562 Stimmen (12,00 Prozent)

): 90.562 Stimmen (12,00 Prozent) NEOS – Die Reformkraft für dein neues Österreich ( NEOS ): 83.734 Stimmen (11,1 Prozent)

): 83.734 Stimmen (11,1 Prozent) Die Bierpartei ( BIER ): 15.892 Stimmen (2,1 Prozent)

): 15.892 Stimmen (2,1 Prozent) Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ Plus ( KPÖ ): 28.406 Stimmen (3,8 Prozent)

): 28.406 Stimmen (3,8 Prozent) Liste GAZA – Stimmen gegen den Völkermord ( GAZA ): 8.760 Stimmen (1,2 Prozent)

): 8.760 Stimmen (1,2 Prozent) Liste Madeleine Petrovic ( LMP ): 4.737 Stimmen 0,6 Prozent)

): 4.737 Stimmen 0,6 Prozent) MFG – Österreich Menschen – Freiheit – Grundrechte ( MFG ): 1.491 Stimmen (0,2 Prozent)

): 1.491 Stimmen (0,2 Prozent) Keine von denen (KEINE): 3.215 Stimmen (0,4 Prozent)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2024 um 06:59 Uhr aktualisiert