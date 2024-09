Mit 1,42 Promille: Radfahrerin touchiert Fußgängerin und stürzt

Veröffentlicht am 30. September 2024, 06:55 / ©Anders Andersen/Pixabay

Am vergangenen Samstag, den 29. September, nachmittags, kam es in der Stadt Salzburg zu einem Zusammenstoß zwischen einer 73-jährigen Radfahrerin und einer 25-jährigen Fußgängerin. Die Radfahrerin wurde nach eigener Aussage von der Sonne geblendet und touchierte dabei eine Fußgängerin, wobei die Radfahrerin zu Sturz kam. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit der Rettung in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Das Ausmaß ihrer Verletzungen ist derzeit unbekannt. Die Fußgängerin blieb dabei unverletzt und war nicht alkoholisiert. Bei der Radfahrerin wurde von den einschreitenden Polizisten eine Alkoholisierung von 1,42 Promille festgestellt. Diese wird angezeigt.