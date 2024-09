In der steirischen Landeshauptstadt hat nicht die FPÖ die Nase vorne

Am gestrigen Sonntag, den 29. September wurde der Nationalrat in Österreich gewählt. Um 17 Uhr gab es die erste Hochrechnung und vorläufige Ergebnisse sowie mögliche Optionen zur Regierungsbildung wurden präsentiert. Wie in den steirischen Bezirken gewählt wurde, lest ihr hier: Steiermark: So hat unser Bundesland bei der Nationalratswahl gewählt.

SPÖ knapper Sieger

In der steirischen Landeshauptstadt Graz landet nicht die FPÖ auf Platz 1, sondern die SPÖ. Mit 21,7 Prozent ging sie als knapper Sieger hervor, die ÖVP landet mit 21,3 Prozent auf Platz zwei und die Freiheitlichen schaffen es mit 19,9 Prozent nur auf Platz 3. Die Grünen bekommen 15,5 Prozent, die NEOS 12,1 Prozent und die KPÖ sogar 6 Prozent (vorläufige Ergebnisse). Von 191.903 Wahlberechtigten haben 140.607 tatsächlich ihre Stimme abgegeben. Darunter waren 795 ungültige Stimmen dabei.

So hat Graz gewählt (Vorläufiges Ergebnis) SPÖ: 21,7 Prozent

ÖVP: 21,3 Prozent

FPÖ: 19,9 Prozent

Grüne: 15,5 Prozent

NEOS: 12,1 Prozent

KPÖ: 6,0 Prozent

Bierpartei: 1,6 Prozent

LMP: 0,6 Prozent

KEINE: 0,5 Prozent

GAZA: 0,5 Prozent

MFG: 0,3 Prozent

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2024 um 07:54 Uhr aktualisiert