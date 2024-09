330 Jahre Kaffee in Wien: Tradition trifft Vielfalt und Genuss

Der Kaffee in der Früh, um kraftvoll in den Tag zu starten, gehört für die Wiener einfach dazu. Und damit sind sie nicht alleine: Nach Wasser ist Kaffee das weltweit am zweithäufigsten konsumierte Getränk, weltweit werden jeden Tag rund 2,6 Milliarden Tassen Kaffee getrunken. Am meisten übrigens in Luxemburg, dort beträgt der jährliche Kaffeeverbrauch 8,47 Kilogramm pro Kopf, Österreich liegt mit 5,73 Kilogramm an sechster Stelle. Wo Österreich aber top ist: Die Anzahl der verschiedenen Kaffee-Getränke und die dafür stehenden Namen: Mehr als 40 verschiedene Kaffee-Getränke kann man in Wiener Kaffeehäusern bestellen, von der Wiener Melange, die um 1830 erstmals angeboten wurde, über den großen und kleinen Mokka, Kapuziner und den Einspänner bis hin zum Maria-Theresianer, einem gesüßten Espresso mit Orangenlikör und Schlagobersgupf.

„Ein Tag ohne Kaffee ist undenkbar“

„Für die Wiener ist ein Tag ohne Kaffee undenkbar“, betont Wolfgang Binder, Fachgruppenobmann der Cafetiers in der Wirtschaftskammer Wien und fügt hinzu: „Der Kaffee ist eng mit Wien verbunden. Eine Tradition, die bis in die Gegenwart für das einzigartige Flair unserer Stadt steht. Die Kaffeehäuser sind ein Magnet für Wiener und Touristen, und somit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Wien.“ Deshalb lädt er – gemeinsam mit einem der bekanntesten Cafetiers der Stadt, Berndt Querfeld – am kommenden Dienstag, dem 1. Oktober und dem Tag des Kaffees, zum Kaffeegenuss ein: Ab 9 Uhr werden sie am Herbert-von-Karajan Platz neben der Staatsoper gemeinsam frisch gebrühte Kaffees aus dem Espressomobil ausschenken, gratis, für alle Kaffeeliebhaber.

Die Geschichte der Wiener Kaffeehäuser

Seit mehr als 330 Jahren ist der Kaffee in Österreich präsent. Sein Ursprung ist eng mit der Türkenbelagerung Wiens im Jahr 1683 verbunden. Die von den Türken zurückgelassenen Bohnen erweckten unter der Wiener Bevölkerung bald reges Interesse. 1685 eröffnete das erste Kaffeehaus. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts konnten Kaffeeliebhaber bereits unter 89 Kaffeehäusern wählen, um die Wende zum 20. Jahrhunderts unter 1.200 und heute zeigt die Statistik rund 1.700 Betriebskonzessionen aus. Darunter befinden sich rund 800 Kaffeehäuser, 500 Kaffee-Restaurants und 400 Espressi, Stehcafés oder Kaffee-Konditoreien.