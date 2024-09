Ab morgen: Nikotinbeutel-Verbot für Jugendliche in der Steiermark

Ab 1. Oktober sind Nikotinbeutel für unter 18-Jährige in der Steiermark verboten.

Die Regelung wurde in der letzten Landtagssitzung vor der Sommerpause einstimmig beschlossen. Gefordert wurde dies bereits im April 2023 von den Grünen, welche daraufhin einen Antrag einbrachten. Die Landesregierung wurde darin aufgefordert „eine Regierungsvorlage über die Novellierung des StJG zu erarbeiten und dem Landtag Steiermark vorzulegen, wonach Nikotinbeutel explizit in §§ 18 Abs 3 und Abs 4 StJG aufgenommen werden und damit klargestellt wird, dass bis zum vollendeten 18. Lebensjahr jede Form des Erwerbs, des Besitzes und des Konsums sowie jede Form der Abgabe verboten ist.“ Diese Forderung wurde umgesetzt. Der Landtag hat das Jugendgesetz dahingehend geändert, dass Nikotinbeutel in Zukunft erst ab 18 Jahren erlaubt sind.

