Erlebnismarkt in Klagenfurt: Handwerk und Kulinarik im Bildungszentrum Ehrental

Zum Tag des Kärntner Lebensmittels, der am 16. Oktober stattfindet, veranstaltet das Bildungszentrum Ehrental als Auftaktveranstaltung bereits am 4. Oktober den Erlebnismarkt. „Wir bieten viel zum Thema Kulinarik, bäuerliche Direktvermarkter verkaufen ihre Produkte und wir öffnen unsere Lehrwerkstätten zur Konsumentenbildung über den Dächern von Klagenfurt“, erklärt die neue Direktorin des Bildungszentrums, Nicole Weissnegger, gegenüber 5 Minuten.

Altes Handwerk im Bildungszentrum Ehrenthal

Neben dem Genussland Kärnten und BioAustria sind auch viele Handwerker vor Ort, um den Klagenfurterinnen und Klagenfurtern ihre Fertigkeiten zu zeigen. Vom Schmied, einer Klöpplerin bis zum Schindldecker sind so manche Handwerker vertreten. „Wir zeigen allen Interessierten, wie man Apfelsaft presst, einfache Küchenhandgriffe, bis hin zu Tipps und Tricks für die Gartenarbeit“, so Weissnegger.

©KK | Im Bildungszentrum Ehrental … ©KK | … werden auch die Abenschülerinnen ihr Können zeigen. ©KK | Auch alte Handwerkskunst wird den Besuchern vermittelt.

Gartenbau im Fokus

Das passt zu einer recht jungen Bildungsmöglichkeit im Bildungszentrum Ehrental: Heuer gibt es zum zweiten Mal eine kostenlose 500-Stunden-Abendschulklasse der Fachrichtung Gartenbau für Erwachsene im Alter von 22 bis 72. Die Teilnehmer erlernen im Kurs so einigen: von der Bauwerksbegrünung über Gemüseanbau und Floristik bis hin zum Veredeln von Gehölzen. Die Abendschüler präsentieren sich ebenfalls am Freitag. „Sie werden gemeinsam mit unseren Schülern zeigen, wie man Herbstdeko aus der Natur fertigt (Lehrwerkstätte Floristik)“, erzählt die Direktorin. Kulinarisch können neben Hirter Bier (Herbstkult), eigenem Ehrentaler Dirndl Gin und als alkoholfreie Alternative den selbst hergestellten Sirupen Schweinsbraten und Krautfleckerl genossen werden. „Wir freuen uns auf einen schönen Herbsttag in traumhafter Schlosskulisse“, so Direktorin Weissnegger abschließend.