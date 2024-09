Darum leuchtet der Grazer Uhrturm am Schloßberg ab morgen pink

Frauen sollen dadurch an die Wichtigkeit der Brustkrebsvorsorgeuntersuchung erinnert werden. Denn in Österreich erkrankt jede achte Frau an Brustkrebs, Vorsorge kann Leben retten. „Wie wichtig Vorsorge ist, muss man immer wieder in Erinnerung rufen. Seit vielen Jahren leistet die Krebshilfe einen wichtigen Beitrag dazu, dass in der Frage der Früherkennung von Krebserkrankungen vielen Menschen ein Licht aufgeht. Dank ihres unermüdlichen Einsatzes leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Bewusstseinsbildung“, führt Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) dazu aus.

Maßgeschneidertes Programm für krebskranke Frauen

Die Frauenkrebshilfe stellt maßgeschneiderte Programme bereit, die speziell auf die Bedürfnisse von an Krebs erkrankten Frauen zugeschnitten sind. Das Angebot erstreckt sich von individueller Beratung über informative Vorträge bis hin zu bereichernden Events und gemeinsamen Aktivitäten.