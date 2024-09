Tödliche Verkehrsunfälle: Neun Verkehrstote in der letzten Woche

Unter den Opfern der tödlichen Verkehrsunfälle der letzten Woche befanden sich drei Autofahrer, drei Beifahrer, ein Klein-LKW-Lenker, ein Motorradfahrer und ein Traktorfahrer. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in den Morgenstunden des Donnerstags, 26. September, im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark, bei dem einer der drei genannten Autofahrer verstarb. Ein 23-jähriger Rumäne verlor, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, auf einer Gemeindestraße in einem Ortsgebiet die Kontrolle über das Fahrzeug, streifte eine Straßenlaterne und kollidierte mit einer Steinmauer.

Verkehrstote nach Region und Ursache

Am vergangenen Wochenende verunglückten drei der neun verstorbenen Verkehrsteilnehmer. Von den tödlichen Unfällen passierten drei auf Landesstraßen und Gemeindestraßen und einer auf der Autobahn. Drei Verkehrstote mussten in der Steiermark, zwei in Oberösterreich und jeweils einer in Kärnten, Tirol, Wien und im Burgenland beklagt werden. Vermutliche Hauptunfallursachen waren in sechs Fällen Unachtsamkeit oder Ablenkung, in zwei Fällen eine nichtangepasste Geschwindigkeit und in einem Fall ein gesundheitliches Problem des Lenkers. Sechs tödliche Unfälle waren Alleinunfälle und zwei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige.

Anzahl der Verkehrstode ging zurück

Seit dem 1. Jänner dieses Jahres, verunglückten insgesamt 282 Verkehrsteilnehmer auf den österreichischen Straßen (Stand 29. September). Im vorherigen Jahr, in 2023, wurden 315 Verkehrstode dokumentiert und im Jahr davor, in 2022, waren es 304.