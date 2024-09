Satirischer Abend im Dinzlschloss: Gernot Kurz liest aus „KurzSchlüsse“

Muss man wirklich täglich wertvolle Lebenszeit aufwenden um zwei gleichen

Socken zu suchen? Ist Bröseln bei Tisch eine Unsitte oder Kulturgut? Dürfen

auch Senioren eine Vollgas-Beachparty zu Pfingsten in Lignano abhalten? Wie

lautet die richtige Antwort auf die ewige Frage „Was denkst du gerade?“ und

hören Frauen Männern überhaupt zu, wenn sie nichts sagen? Grundlegende Fragen des Lebens, die Gernot Kurz, 35 Jahre lang Journalist der Kronenzeitung, dort in ein seiner eigenen Satire-Kolumne aufwarf. Bei der Lesung aus dem Buch „KurzSchlüsse“ am 8. Oktober ab 19 Uhr in Villach im Rahmen der „Literatur im Dinzlschloss“ werden wohl so einige dieser Fragen beantwortet werden..