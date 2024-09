Mit Schreckschusspistole bedroht: Täter flieht ohne Beute

Mit einer Schreckschusspistole versuchte ein bislang unbekannter Mann in den Abendstunden des vergangenen Sonntags, am 29. September, gegen 22.15 Uhr, die Tageslosung eines Kebab-Standes in Wien-Hietzing zu rauben. Dabei bedrohte der mutmaßliche Täter einen Angestellten, der gerade das Geld zählte. Er forderte die Herausgabe des Bargeldes, wurde allerdings von dem Opfer und einem weiteren Angestellten überwältigt. Dem mutmaßlichen Täter gelang daraufhin die Flucht in Richtung Amtshaus Hietzing. Die Schreckschusspistole ließ er am Tatort zurück. Sie wurde sichergestellt. Eine Sofortfahndung blieb ohne Erfolg.

Der Täter wird nun gesucht

Der Täter wurde als schlanker, etwa 25 Jahre alter Mann beschrieben. Er war zwischen 170 und 175 Zentimetern groß und trug eine schwarze Hose sowie eine schwarze Jacke. Der Mann hatte einen Vollbart.

©LPD Wien Die Schreckschusspistole wurde sicher gestellt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2024 um 11:21 Uhr aktualisiert