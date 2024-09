Warnschuss abgegeben: Bewohner (78) erwischt Einbrecher in flagranti

Nachdem ein 39-jähriger Pole mit einer Gartenhacke aus dem Garten eines Hausbesitzers das Fliegengitter zur Terrassentür aufgebrochen hatte, um anschließend die Terrassentür aufzubrechen, trat der 78-jährige Haubesitzer heraus und gab einen Warnschuss mit seiner Faustfeuerwaffe, welche er legal besitzt, ab, informiert die Polizei.

Erfolgreiche Fahndung

Daraufhin flüchtete der mutmaßliche Einbrecher, konnte allerdings wenig später in der Nähe festgenommen werden. An der Fahndung beteiligten sich Polizisten der Stadtpolizeikommandos Floridsdorf sowie Kräfte der Polizeidiensthundeeinheit und der WEGA. In der Vernehmung gab der mutmaßliche Täter Erinnerungslücken an. Weitere Aussagen lassen den Verdacht einer psychischen Erkrankung zu. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann in eine Justizanstalt gebracht.