Vergangene Woche: Drei Verkehrstote in der Steiermark zu betrauern

Zu einem tödlichen Unfall kam es in den Morgenstunden des Donnerstags, den 26. September 2024, im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Ein 23-jähriger rumänischer Autofahrer verlor, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, auf einer Gemeindestraße in einem Ortsgebiet die Kontrolle über das Fahrzeug. Er streifte dabei eine Straßenlaterne und kollidierte in weiterer Folge mit einer Steinmauer. Passanten wurden durch den lauten Knall auf den Unfall aufmerksam und begannen mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen. Der 23-Jährige, der keinen Sicherheitsgurt verwendete, verstarb jedoch noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 23-jährige Rumäne nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war und den Wagen eines Bekannten ohne dessen Erlaubnis lenkte.

Grazer Motorradfahrer (39) kam nach Sturz ums Leben

In der Mittwochnacht, 25. September 2024, fuhr ein 39-jähriger Motorradlenker aus Graz auf der B65-Riesstraße in Kainbach (Graz-Umgebung) Richtung stadteinwärts. Der Lenker dürfte aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz gekommen sein und wurde lebensgefährlich verletzt. Zwei Tage später folgte die traurige Gewissheit: Der 39-Jährige erlag seinen Verletzungen.

Tragödie in St. Radegund

Am Samstagnachmittag, den 28. September kam es zu einer Tragödie in St. Radegund (Graz-Umgebung. Ein 73-jähriger Mann erlitt während der Fahrt auf der Willersdorferstraße einen Schlaganfall, wodurch er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen eine Stützmauer prallte. Seine 71 Jahre alte Ehefrau, welche sich auch im Auto befand, verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.

Insgesamt neun Verkehrstote in Österreich vergangene Woche

Vier Personen kamen in der Vorwoche jeweils auf Landesstraßen B und Gemeindestraßen und eine auf einer Autobahn ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in der Steiermark, zwei in Oberösterreich und jeweils einer in Kärnten, Tirol, Wien und im Burgenland beklagt werden. Vermutliche Hauptunfallursachen waren in sechs Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung, in zwei Fällen eine nichtangepasste Geschwindigkeit und in einem Fall ein gesundheitliches Problem des Lenkers. Sechs tödliche Unfälle waren Alleinunfälle und zwei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige. Vom 1. Jänner bis 29. September 2024 gab es im österreichischen Straßennetz 282 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2023 waren es 315 und 2022 304.