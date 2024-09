Lautes Geräusch alarmiert Polizei: Einbrecher geschnappt

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Wien-Favoriten und der Polizeidiensthun-

deeinheit ist es vergangenen Sonnagnachmittag, am 29. September, gegen 15.30 Uhr, gelungen, zwei mutmaßliche Einbrecher im Zuge einer Sofortfahndung festzunehmen. Einer der Flüchtigen hatte zuvor seine Asylkarte am Tatort verloren. Die beiden Männer, algerische Staatsangehörige im Alter von 28 und 34 Jahren, stehen im Verdacht, in einen Lagerraum eingebrochen zu sein, indem sie die Flügeltüre mit Gewalt aufgebrochen hatten. Eine Zeugin wurde auf die lauten Geräusche aufmerksam und verständigte die Polizei. Einer der Beschuldigten verweigerte die Aussage, der zweite gab an, die vermeintlich leerstehende Wohnung aufgesucht zu haben, um dort zu schlafen. Beide Männer befinden sich aktuell in Haft.

