Regenwarnung: Mittelmeertief sorgt ab Mittwoch für starke Regenfälle in Kärnten

Nach dem Wettermix am Wochenende mit einem kühleren und regnerischeren Samstag und einem sonnigen Sonntag steht den Kärnten eine herbstliche und wechselhafte Woche bevor. Heute und morgen bleibt es weitestgehend trocken, bevor am Mittwoch ein Mittelmeertief für starke Niederschläge sorgt. Für Unterkärnten gilt ab Mittwoch sogar eine gelbe Regenwarnung.

Italientief bringt intensiven Niederschlag

„Das Italientief sorgt vor allem in Oberkärnten am Mittwoch bereits in der Früh für intensiven Niederschlag“, erklärt Meteorologe Paul Rainer von GeoSphere Austria gegenüber 5 Minuten. Im Klagenfurter Becken und im Lavanttal kann es in der Früh noch trocken bleiben, doch dann beginnen auch dort die Niederschläge. In der Nacht auf Donnerstag intensivieren sich die Regenfälle, wobei der Schwerpunkt insgesamt auf den Karawanken liegen wird. „Am Loiblpass rechnen wir mit 50 bis 80 Litern pro Quadratmeter, im Klagenfurter Becken mit 30 bis 50 Litern pro Quadratmeter“, prognostiziert Rainer.

Gelbe Regenwarnung in Unterkärnten

Für Unterkärnten gab GeoSphere Austria deswegen eine gelbe Regenwarnung aus, die ab Mittwoch gilt. Gröbere Schäden seien zwar nicht zu erwarten, doch der Experte hält fest: „Es kann aber schon sein, dass kleinere Bäche übergehen oder dass es zu kleineren Murenabgängen kommt.“ Am Donnerstag ist tagsüber eine Beruhigung des Wetters zu erwarten, aber die Sonne wird meist hinter dichten Wolken verborgen bleiben.

Besserung am Freitag

In der Nacht auf Freitag und Freitagvormittag könnte laut Experte Paul Rainer noch einmal Regenwolken von Slowenien nach Kärnten ziehen und sich dort in kräftigem Niederschlag entladen. „In Unterkärnten und im Bereich der Karawanken sind noch einmal 10 bis 20 Liter Niederschlagsmenge erwartbar“, erklärt der Meteorologe. Am Freitagnachmittag beruhigt sihch die Situation wieder. Mittwoch und Donnerstag erreichen die Temperaturen zwischen 11 und 13 Grad bei Frühtemperaturen um 9, 10 Grad. „Es gibt untertags kaum einen Temperaturanstieg, weil es so bewölkt ist und die Sonne nicht durchkommt“, informiert Rainer.