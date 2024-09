Wetterwarnung: Wo es in Österreich ungemütlich wird

Nach dem wunderschönen Wetter des vergangenen Wochenendes, wird es am kommenden Mittwoch und Donnerstag für einige Regionen Österreichs ungemütlich. In Teilen der Steiermark und in Kärnten, um genau zu sein. Aufgrund eines erwarteten Italientiefs wird in den Regionen der Südsteiermark und Unterkärnten zu teils heftigeren Regenströmen kommen, weshalb für die betroffenen Gebiete eine gelbe Warnstufe ausgesprochen wurde. In der Regionen bis zum Murtal werden um die 30 bis 50 Millimeter pro Quadratmeter Niederschlag am Tag erwartet, dies sei jedoch nicht außerordentlich viel und würde nur in kleinräumigeren Ereignissen zu Ereignissen führen, versicherte ein Pressesprecher der GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten.

Keine Warnstufe für den Rest Österreichs

In den Restlichen Teilen Österreichs wird es morgen großflächig regnen, stärkere Regenfälle werden sich jedoch auf Südösterreich und die Berglandschaft der Karawanken an der Grenze zu Italien und Slowenien fokussieren.

©Screenshot GeoSphere Austria Die Warnstufen für den kommenden Mittwoch und Donnerstag.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2024 um 11:39 Uhr aktualisiert