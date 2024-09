Diese Kärntnerinnen und Kärntner ziehen ins Parlament ein

Veröffentlicht am 30. September 2024, 11:17 / ©Fotomontage Canva

Dabei gibt es einige Fixstarter und einige Wackelkandidaten. Aber schön der Reihe nach. Laut FPÖ-Obmann Erwin Angerer haben die Kärntner Freiheitlichen in jedem der vier Wahlkreise ein Grundmandat erreicht. Das bedeutet Christian Ragger (Wahlkreis Kärnten-Ost), Gernot Darmann (Wahlkreis Klagenfurt), Maximilian Linder (Wahlkreis Villach) und Tina Berger (Wahlkreis Kärnten West) sind für das Parlament gesetzt. Bei der Volkspartei sind Gabriel Obernosterer und Elisabeth Scheucher fix. Sollten die Türkisen in eine Regierung einziehen, könnte Johann Weber aus Wolfsberg auf der Bundesliste nachrücken und ein Nationalratsmandat ergattern. Wie sieht es bei den Genossen aus? Philip Kucher und Petra Oberrauner haben ihr Mandat im Parlament sicher, der St. Veiter Clemens Mitteregger könnte eventuell nachrücken. Dazu müsste aber Kucher sein Mandat über die Bundesliste der SPÖ annehmen, was wiederum eine Regierungsbeteiligung der Genossen voraussetzen würde. Für die Grünen wird die Ludmannsdorferin Olga Voglauer über die Bundesliste ein Mandat erhalten. Und die Neos? Da darf der Klagenfurter Janos Juvan darauf warten, ob die Pinken einer Koalition angehören werden. Denn würde etwa Beate Meinl-Reisinger ein Ministeramt bekleiden, wäre Juvan der Erste, der auf der Bundesliste ins Hohe Haus nachrücken würde.