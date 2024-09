Wetterwarnung: Mittelmeertief im Anmarsch auf die Steiermark

Am Mittwoch sind teils kräftigere Regenfälle in der Steiermark zu erwarten

Die GeoSphere Austria hat für den Mittwoch eine Wettervorwarnung für Österreich herausgegeben. Auch Teile der Steiermark sind gelb eingefärbt. Betroffen sind vor allem die Regionen an der Grenze zu Kärnten. Stärkere Regenfälle sind vor allem in Murau, Judenburg, Voitsberg, Knittelfeld und umliegende Gebiete möglich.

Die Warnkarte der GeoSphere für Mittwoch.

Italientief bringt kräftigen Regen

Am Mittwoch zeichnet sich mit einem Italientief von Süden her teils kräftiger Regen und das für die Jahreszeit leicht unterdurchschnittlichen Temperaturen ab, heißt es von der Unwetterzentrale. „Von der Früh weg regnet es verbreitet. Im Tagesverlauf intensiviert sich der Regen von Kärnten über die Steiermark bis ins Südburgenland“, wird von den Meteorologen prognostiziert.

So viel Niederschlag wird in der Steiermark erwartet

Ein Italientief bringt am Mittwoch an der Grenze zu Kärnten Niederschlag. Allerdings sollen die Regenfälle in der Steiermark nicht ganz so heftig ausfallen, wie ein Meterologe im Gespräch mit 5 Minuten erklärt. „Es werden Mengen bis maximal 30 Liter am Quadratmeter in 24 Stunden erwartet“, heißt es im Detail.

Welches Wetter regiert die zweite Wochenhälfte?

Am Donnerstag „macht der Regen dann ein bisschen Pause“. Der Freitag hingegen wird wieder regnerischer, es werden aber nur noch 10 bis 20 Liter am Quadratmeter erwartet. In der Nacht beruhigt sich das Wetter dann wieder. „Das Tief verliert den Einfluss am Mittelmeer. Von Westen her erwarten wir am Sonntag dann ehe wieder Hochdruckeinfluss“, so der Wetterexperte.