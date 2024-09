Hochmoderne Paddel-Halle in Bruck an der Mur eröffnet

Der Padel-Tennissport erfreut sich weltweit immer größerer Beliebtheit, so auch in Österreich und in der Steiermark. Lukas Labitsch, Geschäftsführer der LL Sports GmbH, hat diesen Trend erkannt und errichtete auf der Murinsel in den vergangenen Jahren eine moderne Padel- Anlage mit vier Freiplätzen, die Spieler aus nah und fern anzieht. Nunmehr erweiterte Labitsch das Sportangebot auf dem Areal des ESV-Tennis Bruck. Neben der Tennishalle, in der erst kürzlich der erste Indoor-Hardcourt der Steiermark errichtet wurde, entstand eine moderne 3-Platz-Padelhalle. Insgesamt wurden von Labitsch im Padel-Bereich seit 2020 bereits 1,2 Millionen Euro investiert.

©Stadt Bruck/Paller Padel kann in Bruck jetzt ganzjährig gespielt werden. ©Stadt Bruck/Paller Österreichs Padel-Elitespieler Moritz Felber (l.) und Michael Brus zeigten in Bruck ihr Können.

„Erste Padel-Halle dieser Art“

Regelmäßige Turniere für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis sowie Steirische und Österreichische Meisterschaften können in Bruck an der Mur somit künftig das ganze Jahr über ausgetragen werden. „Es ist die erste Padel-Halle dieser Art in der Steiermark. Aufgrund des großen Interesses für den Padelsport ist dies ein wichtiger Schritt für den Ausbau der Sportinfrastruktur in unserer Region“, meint Labitsch. Außerdem wird ein eigenes Padel- College mit den Padel-Trainern Moritz Felber und Claudia Dornhofer installiert.

Große Padel Community in Bruck

Gernot Prattes, Präsident des Steirischen Padelverbandes und Obmann des ESV-Tennis Bruck, freut sich über die Aufwertung der gesamten Sportanlage: „Tennis und Padel ergänzen sich hier perfekt und das hier entstehende Racketcenter sorgt dafür, dass immer mehr Kinder und Erwachsene die unterschiedlichen Angebote nutzen. Wir sind stolz darauf, in Bruck eine österreichweit einzigartige Vorzeigeinfrastruktur auf die Beine zu stellen“, so Prattes. Der Einstieg ins Padel-Tennis ist relativ einfach und so wundert es nicht, dass die Padel Community in Bruck mittlerweile rund 800 Spieler umfasst.

Präsentation mit Top-Spieler

Von der neuen Halle zeigten sich bei der Eröffnung auch Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier, Vizebürgermeisterin Susanne Kaltenegger sowie die Präsidentin des Steirischen Tennisverbandes, Barbara Muhr, begeistert. Für den kirchlichen Segen sorgte Stadtpfarrer Clemens Grill, der die Halle offiziell weihte. Bei einer Exhibition mit den österreichischen Top- Spielern Michael Brus, Moritz Felber, Georg Hubich und Patrick Ludwig konnten die Besucher sehen, welch dynamische Sportart Padel ist.