So soll die Mobilität in Kärntens ländlichen Räumen verbessert werden

Was kann man in den Regionen in Bezug auf Mobilität verbessern? In Kärnten steht dem Land und den Gemeinden nun neu ein Mobilitätslabor zur Verfügung, das Unterstützungsleistungen vor Ort anbietet, um mehr Menschen nachhaltig in Bewegung zu bringen. Vorangegangen ist das Projekt MOBIREG, in dem Forscher des Instituts für Geographie und Regionalforschung und des Instituts für Unternehmensgründung und Innovationsmanagement der Uni Klagenfurt sondiert haben, wie die Mobilität in den peripheren ländlichen Räumen in Kärnten verbessert werden kann. Im Zentrum steht dabei, welche Problemlage die Akteure vor Ort vorfinden – und wie diese unter Einbindung aller Stakeholder gelöst werden kann. Aus dem von der FFG und der BABEG geförderten Projekt ist nun das Mobilitätslabor hervorgegangen, das offiziell am 1. Oktober seine Arbeit aufnimmt.

Kontext verändern, Verhalten weiterentwickeln, Infos bereitstellen

„Im Sondierungsprojekt haben wir mit Fokusgruppen und mit Workshops herausgearbeitet, was so ein Mobilitätslabor leisten können soll. Drei Kernpunkte haben sich dabei herauskristallisiert: Wir wollen an den Kontextbedingungen vor Ort arbeiten, Verhaltensweisen weiterentwickeln und Informationen bereitstellen“, erklärt Max-Peter Menzel (Institut für Geographie und Regionalforschung). Mit dem Mobilitätslabor will man nun also Daten erheben und aufbereiten, Anlaufstelle für die Entwicklung von Problemlösungsstrategien sein, Stakeholder vernetzen und einen Kreativraum für die Entwicklung neuer Ideen aufbauen.

Vorhandenes Potenzial nutzen

Julia Kubelka, die als wissenschaftliche Projektmitarbeiterin fungiert, erklärt zur Funktionslogik des Mobilitätslabors: „Es ist nicht so, dass wir sagen: Wir wissen, wie es funktioniert. Folgt unseren Anweisungen. Im Gegenteil: Wir verfolgen den Ansatz der breiten Stakeholdereinbindung. Wenn viele mitreden, ist das oft schwierig und langwierig, aber es ist ungemein wichtig, um zu nachhaltigen und langfristigen Problemlösungen zu gelangen, die von allen Beteiligten mitgetragen werden.“ Gemeinsam mit den Beteiligten will man die Kontextbedingungen verändern und so zu einer nachhaltigeren Mobilität beitragen. „Es gibt in manchen Orten Bahnhöfe, die das Potenzial haben, mehr Personen auch aus anderen Gemeinden anzusprechen. Der Weg dorthin ist aber mitunter schwierig bewerkstelligbar. Das kann auch an fehlenden Radwegen, schlechter Beleuchtung oder gefährlichen Übergängen liegen. Das sind kleine Aspekte, deren Verbesserung aber eine hohe Wirkung entfalten könnte.“

Gemeinde und Land als potenzielle MOBIREG-Kunden

Als potenzielle Kunden sieht Max-Peter Menzel neben Gemeinden auch das Land, denn: „Gerade in den peripheren Regionen ist die Mobilität ein wichtiger Aspekt, um die Lebensqualität der dort lebenden Menschen aufrecht zu erhalten. Nicht jeder kann ein Auto fahren, und das nicht zu allen Zeitpunkten, daher ist es im Interesse des Landes, die Strukturen hier zu verbessern.“ Neben den Sondierungen werden aktuell schon erste Aktivitäten umgesetzt: So wird derzeit in Zusammenarbeit mit der TU Wien in Gmünd an Konzepten für die Verkehrsberuhigung im Innenstadtbereich gefeilt.