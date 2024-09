Auto überschlagen: Fahrer soll alkoholisiert gewesen sein

Am vergangenen Sonntag, den 29. September, gegen 17.12 Uhr, fuhr ein 39-jähriger Mann aus Vorarlberg von Rankweil kommend in Richtung Batschuns. In einer Linkskurve kamdas Auto aus bislang unbekannter Ursache rechtsseitig von der Straße ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Unfalllenker und der hinter ihm sitzende Mitfahrer wurden durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung durch den Notarzt in das LKH Feldkirch verbracht. Die Durchführung eines Alkomattests wurde durch den offensichtlich erheblich alkoholisierten Mann verweigert, der Führerschein wurde ihm abgenommen.