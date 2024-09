In Auto eingeklemmt: Fahrer kam von Fahrbahn ab, prallte gegen Baum

Ein 26-jähriger Mann aus dem Bezirk Melk, in Niederösterreich, lenkte am vergangenen Samstag, den 29. September, gegen 4.15 Uhr, sein Auto auf der L 7280 in St. Oswald und kam aus bisher unbekannter Ursache mit dem Fahrzeug links von der Fahrbahn ab. Daraufhin ist er in weiterer Folge durch ein kurzes steiles Waldstück auf die L 7285 hinuntergefahren. Dabei dürfte das Fahrzeug einen Baum gestreift haben und das Fahrzeug sei unmittelbar vor der L 7285 gegen einem Baum geprallt. Dabei sei der Baum umgeknickt. Der Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und wurde durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr St. Oswald befreit. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.