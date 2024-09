In Fahrzeug eingeklemmt: Lenker kam von Straße ab, stieß gegen Sockel

Ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt-Land, in Niederösterreich, lenkte am 28. September, gegen 18.35 Uhr, sein Auto in Schwarzenbach, vom Ortskern Schwarzenbach kommend in Richtung Ortsteil Schölderl. Kurz nach dem Ortsende sei der Lenker mit dem Fahrzeug links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Betonsockel gestoßen. Das Fahrzeug kam nach einer Drehung am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand. Der Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Schwarzenbach befreit werden. Nach der Erstversorgung wurde er mit schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 in das Landesklinikum Wr. Neustadt geflogen.