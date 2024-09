Schwerer Unfall am Mondsee: ProbefÃ¼hrerscheinbesitzer verliert Kontrolle

Ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Vöcklabruck, in Oberösterreich, unternahm am vergangenen Sonntagabend, den 29. September, gegen 20 Uhr, eine Autoausfahrt mit drei Freunden rund um den Mondsee. Am Beifahrersitz befand sich sein 18-jähriger Freund aus dem Bezirk Vöcklabruck. Auf der Rückbank saßen zwei 17-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck. Auf der Straße in Fahrtrichtung Mondsee, dürfte der Lenker aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben.

Das Auto wurde gegen die Leitschiene geschleudert

Das Heck riss infolgedessen nach rechts aus und prallte gegen die Leitschiene. Daraufhin wurde das Auto an drei weiteren Stellen gegen die links neben der Fahrbahn befindliche Steinwand sowie die rechts befindliche Leitschiene geschleudert. Nach mehreren Metern kam das Auto zum Liegen. Der Fahrzeuglenker musste von der FF aus dem Auto geschnitten werden und wurde schwer verletzt. Ein 17-Jähriger wurde ebenfalls schwer verletzt. Der Beifahrer und der andere Insasse erlitten leichte Verletzungen. Der Lenker, der 18-jährige Beifahrer und der schwer verletzte 17-Jährige wurden in das Klinikum Vöcklabruck verbracht. Der leicht verletzt 17-Jährige in das Klinikum Vöcklabruck.