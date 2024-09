Gefährliche Fahrweise: 16-jähriger Mopedfahrer flüchtete zu Fuß

Am Nachmittag des vergangenen Sonntag, am 29. September, meldete eine Anruferin mehrere Mopedlenker mit gefährlicher Fahrweise und ohne Kennzeichen in Wals, in Salzburg. Die Polizei sichtete im Zuge der Fahndung die Gruppe der Mopedlenker in Anif, woraufhin diese die Flucht ergriffen. Einer der 16-jährigen Mopedlenker aus dem Flachgau kam auf der Flucht zu Sturz und setzte diese zu Fuß über eine Wiese weiter. Polizisten nahmen den Flachgauer nach kurzer Verfolgung fest.

Ein Messer wurde sicher gestellt

Bei dem Festgenommenen ordnete die Staatsanwaltschaft Salzburg eine Hausdurchsuchung an. Polizisten stellten ein Messer und zwei Kennzeichen sicher und sprachen ein Waffenverbot aus. Einen weiteren, 16-jährigen Flachgauer, forschten die Ermittler hinsichtlich Urkundenunterdrückung und Vortäuschen einer mit Strafe bedrohten Handlung aus. Bei beiden Mopeds erfolgte eine Kennzeichenabnahme. Die ausgeforschten Lenker werden mehrfach nach dem Strafgesetzbuch, der Straßenprozessordnung und dem Kraftfahrgesetz angezeigt.