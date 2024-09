Öffi-Umsteigertage: Rekordzahlen bei Bus- und Bahnnutzung in Kärnten

Veröffentlicht am 30. September 2024, 13:28 / ©ÖBB/Christian Auerweck

„Es waren die erfolgreichsten Umsteigertage seit Bestehen der Aktion. Noch nie sind so viele Kärntnerinnen und Kärntner mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Das zeigt, dass die Investitionen in den Ausbau des Bus- und Bahnangebotes bei den Menschen ankommen“, zog Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig heute gemeinsam mit Reinhard Wallner, Sprecher der Kärntner Linien, Bilanz. Bereits zum fünften Mal fand die Aktionswoche statt und bot die Möglichkeit, das gesamte Bus- und Bahnangebot in Kärnten kostenlos im Alltag auszuprobieren.

40 Prozent mehr Fahrgäste in der Bahn

Über 30 Prozent mehr Fahrgäste waren in Kärnten mit Bus und Bahn unterwegs. Im Busbereich gab es eine Frequenzsteigerung von rund 20 Prozent, im Bahnbereich sogar von 40 Prozent. Allein bei der S-Bahn wurden 117.000 Fahrgäste mehr gezählt. „Der Aufwärtstrend im öffentlichen Verkehr hält an“, so Schuschnig. Besonders viele Menschen nutzten heuer die Umsteigertage, um den Weg zur Arbeit mit den Öffis auszuprobieren. Viele Arbeitgeber haben sich daran beteiligt. Auch die Nachfrage nach Mobilitätsinfotagen in Kärntner Betrieben steigt und das Jobticket wird immer häufiger angeboten.

Heuer 5.000 neue Kärnten-Ticket-Nutzer

Auch im Bereich der Kärnten-Tickets kann man sich über deutlich gestiegenen Verkaufszahlen freuen. In nur einer Woche kamen 500 neue Dauernutzer dazu, die Nachfrage ist ungebremst. „Wir rechnen allein durch diese Aktionswoche mit deutlich über 1.000 neuen Kärntnerinnen und Kärntnern, die dauerhaft umsteigen“, so Schuschnig. Derzeit haben bereits 13.900 Personen ein Kärnten Ticket, allein heuer sind über 5.000 neue Nutzer dazugekommen. 22.500 Kärntnerinnen und Kärntner haben ein österreichweites oder landesweites Jahresnetzticket. „Fast alle, die einmal ein Ticket haben, bleiben Dauernutzer“, so Schuschnig, der sich dabei auf Fahrgasterhebungen bezieht.

Fast doppelt so viele Fahrgäste in den letzten drei Jahren

Reinhard Wallner, Sprecher der Kärntner Linien, zeigt sich sehr zufrieden mit der Entwicklung des ÖV-Nutzungsverhaltens und sieht die Umsteigertage als ein Zeichen dieses Erfolgs: „Der Erfolg der Initiative ist sichtbar an der steigenden Fahrgastanzahl und der wachsenden Kärnten-Ticket-Nachfrage. Wir sind stolz und glücklich über diese Entwicklung und arbeiten weiterhin gemeinsam an der erfolgreichen Zukunft des öffentlichen Verkehrs.“ Generell sei der Zuspruch zum öffentlichen Verkehr aufgrund der massiven Taktverbesserungen ungebrochen. „In den letzten drei Jahren haben sich die Fahrgastzahlen fast verdoppelt. Diesen Weg werden wir konsequent weitergehen“, so der Landesrat abschließend.