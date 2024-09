Rot-Weiß-Rot-Karte plus für Ukrainer startet ab 1. Oktober

Ab dem 1. Oktober kann man die Rot-Weiß-Rot-Karte plus beantragen.

Langfristige Perspektive für Vertriebene

Ab dem 1. Oktober haben Ukrainer, die nach Österreich geflüchtet sind, die Möglichkeit, eine Rot-Weiß-Rot-Karte plus zu beantragen. Dieser Aufenthaltstitel ist zunächst befristet, aber verlängerbar und bietet den Geflüchteten und ihren Arbeitgebern eine stabile, langfristige Perspektive. Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) betonte, dass dies unabhängig vom bestehenden Vertriebenenstatus gilt, der bis März 2025 verlängert wurde.

Voraussetzungen für die Karte

Berechtigte Ukrainer müssen in den letzten zwei Jahren mindestens zwölf Monate vollversichert gearbeitet haben, um die Rot-Weiß-Rot-Karte plus zu beantragen. Diese Karte kann zweimal für jeweils ein Jahr ausgestellt werden. Anschließend ist eine Verlängerung für drei Jahre möglich. Nach insgesamt fünf Jahren besteht die Möglichkeit, in den unbefristeten Status „Daueraufenthalt – EU“ zu wechseln.

Informationskampagne in mehreren Sprachen

Die Stadt Wien startet eine mehrsprachige Informationskampagne, um die Geflüchteten über die neuen Möglichkeiten aufzuklären. Es werden Websites und Social-Media-Beiträge auf Ukrainisch, Deutsch, Englisch und Russisch angeboten. Ein Onlineassistent hilft den Antragstellern, die Voraussetzungen für die Rot-Weiß-Rot-Karte plus zu prüfen. Seit dem 2. September können online Termine gebucht werden, ab dem 1. Oktober sind Anträge möglich.

Positive Reaktion des ukrainischen Botschafters

Der ukrainische Botschafter in Österreich, Wassil Chymynez, äußerte sich erfreut über die Einführung der Rot-Weiß-Rot-Karte plus. Er betonte, dass die in Österreich gesammelten Erfahrungen und Kontakte den Ukrainerinnen und Ukrainern beim Wiederaufbau ihres Landes nach dem Krieg von großem Nutzen sein werden.