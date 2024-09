Verkehrseinschränkungen in Villach: Baustellen und Sperren im Oktober

In den nächsten Wochen gibt es einige Verkehrsbehinderungen in Villach.

Veröffentlicht am 30. September 2024, 13:33

Wegen Grabungsarbeiten zur Oberflächenwasserentflechtung kommt es in der Warmbader Allee (Abzweigast von der B 86 Villacher Straße) von 30. September bis 20. Oktober zu Verkehrsbehinderungen. Während des Einbaus der Schächte kommt es in diesem Bereich zu einer Sperre. Linienbus und Anrainer sind vom Fahrverbot ausgenommen. Die Umleitungsstrecke erfolgt über die Villacher Schächtestraße. Der genaue Zeitpunkt der Sperre wird noch bekanntgegeben.

Grabungsarbeiten in Oswaldibergstraße und Karawankenweg

Aufgrund von Grabungsarbeiten zur Herstellung eines Wasseranschlusses in der Oswaldibergstraße kommt es von 2. Oktober bis 9. Oktober zu Verkehrsbehinderungen. Ebenfalls wegen Grabungsarbeiten kommt es am Karawankenweg auf Höhe Siemensstraße 1 noch bis 11. Oktober zu Verkehrsbehinderungen.

Bauarbeiten und Erntedankfest

Abtrags-, Fräs-, Planie- und Asphaltierungsarbeiten im Kreuzungsbereich L 35 Bleiberger Straße/B 86 Villacher Straße führen bis 18. Oktober zu Verkehrsbehinderungen. Wegen einer Baustelleneinrichtung samt Fahrzeugaufstellung kommt es von 1. bis 3. Oktober entlang der Richtstraße (Nr. 27 bis 29) zu Verkehrseinschränkungen. Schließlich findet in der Oberen Fellacher Straße am 6. Oktober das Erntedankfest der Landjugend Fellach statt. Aus diesem Grund kommt es an diesem Tag von 7 bis 20 Uhr zu einer Sperre der Straße im Veranstaltungsbereich.