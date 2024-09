Handyparken wird ab morgen in der Steiermark abgeschafft

Auf Vorarlberg, Salzburg und Burgenland (hier wurde die App bereits im Juli deaktiviert) folgen nun Kärnten, Oberösterreich, Niederösterreich, Tirol und die Steiermark: Handyparken wird ab Oktober abgeschafft.

EasyPark ersetzt Handyparken

Statt der Handy-Parken-App, welche dann nur noch mit einer einzigen Ausnahme – Wien – in Österreich vertreten ist, können Verkehrsteilnehmer ab morgen dann EasyPark (wurde bereits in Vorarlberg, Salzburg und Burgenland eingeführt) nützen. In etwa 120 Gemeinden können Nutzer in der App direkt zu EasyPark wechseln. Der Parkvorgang kann jederzeit gestartet, gestoppt oder verlängert werden. Zudem soll die Abrechnung in den meisten Städten minutengenau erfolgten, damit auch nur die tatsächliche Parkzeit gezahlt werden muss. Allerdings ist die Gebühr teurer. In der steirischen Landeshauptstadt Graz zahlt man 49 Cent pro Parken.