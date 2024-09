Umsatzrückgang von 20 Prozent bei der Kelag im ersten Halbjahr

Der Kelag-Konzern erwirtschaftete im 1. Halbjahr 2024 einen Umsatz von rund 995 Millionen Euro. Das sind um rund 20 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2023. Die Ursachen für den Rückgang sind gesunkene Marktpreise, welche auch ein rückläufiges anteiliges Ergebnis der VERBUND Hydro Power GmbH (-33 Prozent) zur Folge hatten, sowie geringere Energieabsätze im Endkundengeschäft. Eine Rekordwasserführung von 132 Prozent konnte diese Effekte sowie das operativ rückläufige Ergebnis teilweise kompensieren. Das Konzernergebnis im 1. Halbjahr sank im Vergleich zum Halbjahresergebnis 2023 um 3,5 Prozent auf 254 Millionen Euro.

Ambitioniertes Investitionsprogramm bei der Kelag

Im 1. Halbjahr arbeiteten die Kelag und ihre Tochtergesellschaften an der Umsetzung ihres ambitionierten Investitionsprogrammes. Dieses umfasst den gesamten Technologiemix der erneuerbaren Energieerzeugung, wie Wasser- und Windkraft, Photovoltaik, den Ausbau der Netzinfrastruktur sowie Projekte in den Bereichen Glasfaser und Fernwärmeerzeugung durch Biomasse. Im Rahmen des sogenannten „Kärnten Pakets“ werden von 2023 bis 2025 rund 750 Millionen Euro im Bundesland investiert und damit die Versorgungssicherheit und Energieunabhängigkeit Kärntens weiter erhöht. „Unser Unternehmen erweist sich gerade in der derzeit wirtschaftlichen Schwächephase als ein Konjunkturmotor in Kärnten“, sagt Danny Güthlein, Vorstand der Kelag. „Jeder Euro, den wir investieren, sichert und schafft Arbeitsplätze – in unserem Unternehmen, bei unseren Auftragnehmer und darüber hinaus“.

Sanierungsarbeiten, Glasfaser- und Fernwärmeausbau

Zu den Investitionsprojekten im 1. Halbjahr in Kärnten zählen unter anderem der Wiederaufbau des Kraftwerkes Arriach, der Bau des Beteiligungskraftwerkes Lamnitz, die Sanierung bei der Sperre Freibach, die Arbeiten an der Sperre Soboth des Kraftwerkes Koralpe, der Bau der Agri-PV-Anlage in Bleiburg, der Bau der Umspannwerke Treibach und Rangersdorf sowie der Ausbau der Fernwärme in der Stadt Villach. Außerdem baut Kelag-Connect in mehr als 50 Kärntner Gemeinden Glasfasernetze, teilweise gemeinsam mit Partnern. Weiterentwickelt wurden die Großprojekte „Schwallausgleichskraftwerk Kolbnitz“ und „Erneuerung des 110-kV-Netzes Mittelkärnten“. „Mit unseren Rekordinvestitionen in die erneuerbare Energieerzeugung sowie in die digitale Infrastruktur stärken wir den Wirtschaftsstandort Kärnten, sowohl in den Zentren als auch in den ländlichen Regionen“, betont Reinhard Draxler, Vorstand der Kelag. „Und wir setzen damit wesentliche Impulse für die heimische Wirtschaft. Den Großteil unsere Aufträge vergeben wir in Österreich, ein Drittel davon an Unternehmen in Kärnten.“

©Kelag | Zu den Projekten der Kelag im ersten Halbjahr zählten beispielsweise der Bau des Umspannwerks in Rangersdorf, … ©Kelag | … der Bau der Agri-PV-Anlage in Bleiburg, … ©Kelag | … der Wiederaufbau des Kraftwerks Arriach, … ©Kelag | … sowie der Bau des Umspannwerks Treibach.

100 Millionen Euro Einkaufsvolumen in Kärnten

Das Einkaufsvolumen der Kelag betrug im vergangenen Geschäftsjahr 335 Millionen Euro (Vorjahr: 229 Millionen Euro). Davon entfielen auf Beschaffungen in Österreich rund 305 Millionen Euro (Vorjahr: 207 Millionen Euro). Der Anteil von Kärntner Lieferpartnern betrug 100 Millionen Euro (Vorjahr: 67 Millionen Euro).

125 Kärntner Gemeinden im Kelag-Stromnetz

Als zuverlässiger Energielieferant versorgt die Kelag die überwiegende Mehrheit der Kärntner Kommunen. Aktuell werden 125 Gemeinden in Kärnten mit Strom beliefert, ein Großteil davon auf Basis langfristiger Verträge. Mit dem Programm „Partner der Energiezukunft“ unterstützen die Gemeinden als wichtige Kooperationspartner und Multiplikatoren aktiv die Energiewende durch Aufklärung und Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung. Seit Start der Initiative im Sommer 2024 wurden bereits zwölf Gemeinden und öffentliche Verbände als Partner gewonnen, die als Botschafter über zentrale Energiethemen informieren. Die Gemeinden werden hierfür finanziell für eine Laufzeit von vier Jahren in der Höhe von maximal 10.000 Euro unterstützt. Ein Zuwachs von mehreren Tausend Stromendkunden im ersten Halbjahr unterstreicht die Wettbewerbsfähigkeit der Kelag-Vorteilstarife.

800 neue Kelag-Mitarbeiter in drei Jahren

Das Wachstum der Kelag und ihrer Tochtergesellschaften schlägt sich auch im Personalstand nieder. Im vergangenen Halbjahr hat das Unternehmen den Meilenstein von 2000 Beschäftigten erreicht. „Die Kelag wächst im In- und Ausland – trotz Fachkräftemangel und Abgängen von geburtenstarken Jahrgängen, die in Pension gehen“, erklärt Danny Güthlein. „Alleine innerhalb der letzten drei Jahre wurden mehr als 800 Mitarbeiter neu in unserem Unternehmen aufgenommen.“ Als einer der größten Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe in Kärnten bietet die Kelag mit ihrem internationalen Headquarter in Klagenfurt hochqualifizierte Arbeitsplätze und attraktive Entwicklungsmöglichkeiten, sowohl bundesweit als auch im internationalen Umfeld.

Weiterer Rückgang bis Jahresende erwartet

Die Kelag und ihre Tochtergesellschaften arbeiten weiter an der Umsetzung des vom Aufsichtsrat genehmigten Investitionsprogrammes. Auf Jahressicht 2024 erwartet der Vorstand eine Fortsetzung des leicht rückläufigen Ergebnistrends, insbesondere, da die Wasserführung nach dem Rekordwert im ersten Halbjahr über den Sommer unter dem langjährigen Schnitt lag. Die Unsicherheiten bleiben jedoch auf einem hohen Niveau und können zu positiven oder negativen Abweichungen bezogen auf den Erwartungswert führen.